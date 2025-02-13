Adjustable Chart Background Themes

Anpassbare Chart-Hintergrundthemen - Perfektionieren Sie Ihre Handelsumgebung!

Verwandeln Sie Ihre MetaTrader-Charts mit einem vollständig anpassbaren Day & Night Theme Manager! Mit diesem Tool können Sie nahtlos zwischen hellen und dunklen Themen wechseln und so Ihr Handelserlebnis je nach bevorzugtem Stil oder Tageszeit optimieren. Egal, ob Sie während der hellen Stunden oder bis tief in die Nacht hinein handeln, dieses Tool sorgt für mehr Klarheit und Komfort!

Hauptmerkmale:

Sofortiger Themenwechsel - Wechseln Sie mühelos mit einem einzigen Klick zwischen Tag- und Nachtmodus.

Automatische Themenanpassung - Das System ändert die Themen automatisch je nach Tageszeit.

Vollständig anpassbare Farben - Ändern Sie Hintergrund-, Gitter- und Kerzenfarben für Tag und Nacht.

Kontoübersicht - Zeigt wichtige Handelsdetails wie Kontostand, Leverage und Eigenkapital an.

Kompakte und benutzerfreundliche Oberfläche - Einfach zu bedienendes Bedienfeld mit elegantem Design.

Wie es funktioniert:

Automatisches Umschalten auf Basis der Uhrzeit

Legen Sie die Startzeit für den Tagesmodus und die Startzeit für den Nachtmodus fest.

Das Dienstprogramm passt die Farben des Diagramms automatisch zur richtigen Zeit an.

Manuelle Themenauswahl

Sie möchten sofortige Kontrolle? Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Tagmodus" oder "Nachtmodus".

Dadurch wird die automatische Umschaltung außer Kraft gesetzt und der gewählte Modus bleibt erhalten, bis Sie ihn ändern.

Benutzerdefinierte Candlestick-Farben

Definieren Sie Ihre eigenen bullischen und bearischen Kerzenfarben für beide Modi.

Verbessern Sie die Sichtbarkeit und reduzieren Sie die Belastung der Augen während langer Handelszeiten.

Live-Konto-Infobereich

Sehen Sie Ihre Kontonummer, Ihren Kontostand, Ihr Eigenkapital, Ihre Währung und Ihren Leverage auf einen Blick!

Bleiben Sie mit Echtzeit-Aktualisierungen von Kontostand und Eigenkapital bei jedem Tick auf dem Laufenden.

Warum Sie dieses Dienstprogramm brauchen?

Steigern Sie Ihre Produktivität - Strengen Sie Ihre Augen nachts nicht mehr mit hellen Charts an!

Bessere Konzentration - Schaffen Sie sich einen ablenkungsfreien Arbeitsbereich mit klaren Grafiken.

Einfache Bedienung - Einfach installieren, konfigurieren und die Arbeit für Sie erledigen lassen!

Entwickelt für Trader - Entwickelt im Hinblick auf Leistung und Komfort.

Holen Sie es sich jetzt für nur $30!

Brauchen Sie Unterstützung? Sie können mir gerne eine direkte Nachricht schicken, wenn Sie Hilfe benötigen!



