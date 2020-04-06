IFX Trend Master - Asesor Experto de Trading Direccional para MT5

Descripción del producto

IFX Trend Master es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para operadores que prefieren definir la dirección del mercado manualmente mientras delegan la ejecución y gestión de las operaciones en un sistema automatizado.

Este Asesor Experto permite a los operadores combinar su propio análisis de mercado con una ejecución disciplinada basada en reglas. El usuario determina la dirección de la tendencia principal, y el EA sólo ejecutará las operaciones que sigan esta dirección.

Descripción general

IFX Trend Master es adecuado para operadores que ya tienen un sesgo direccional basado en análisis técnicos, fundamentales o de plazos superiores y desean evitar una ejecución emocional o incoherente.

Una vez configurado, el EA gestiona las entradas, Stop Loss y Take Profit automáticamente según los parámetros definidos por el usuario.

Características principales

Control manual de la dirección de la tendencia (modo sólo compra o sólo venta)

Opera estrictamente en la dirección seleccionada

Gestión automática de Stop Loss y Take Profit

Ejecución de operaciones totalmente automatizada tras la configuración de la dirección

Diseñado para reducir las decisiones de negociación emocionales

Compatible con la plataforma MetaTrader 5

Instrumentos compatibles

El EA se puede utilizar en una amplia gama de símbolos, incluyendo:

Principales pares de divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Materias primas (por ejemplo, XAUUSD)

Criptomonedas (depende del broker)

El rendimiento puede variar en función de las características del símbolo y las condiciones del broker.

Resumen de la lógica de negociación

El operador define la dirección principal del mercado (sólo compra o sólo venta). El EA busca condiciones de entrada válidas basándose en su lógica interna. Las operaciones se ejecutan sólo en la dirección seleccionada. Cada operación se gestiona automáticamente utilizando parámetros de riesgo predefinidos.

Notas