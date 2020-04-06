Ifx Trend Master
- Asesores Expertos
- Muhammad Zhafran Zhabyansyah
- Versión: 1.4
- Activaciones: 20
IFX Trend Master - Asesor Experto de Trading Direccional para MT5
Descripción del producto
IFX Trend Master es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para operadores que prefieren definir la dirección del mercado manualmente mientras delegan la ejecución y gestión de las operaciones en un sistema automatizado.
Este Asesor Experto permite a los operadores combinar su propio análisis de mercado con una ejecución disciplinada basada en reglas. El usuario determina la dirección de la tendencia principal, y el EA sólo ejecutará las operaciones que sigan esta dirección.
Descripción general
IFX Trend Master es adecuado para operadores que ya tienen un sesgo direccional basado en análisis técnicos, fundamentales o de plazos superiores y desean evitar una ejecución emocional o incoherente.
Una vez configurado, el EA gestiona las entradas, Stop Loss y Take Profit automáticamente según los parámetros definidos por el usuario.
Características principales
-
Control manual de la dirección de la tendencia (modo sólo compra o sólo venta)
-
Opera estrictamente en la dirección seleccionada
-
Gestión automática de Stop Loss y Take Profit
-
Ejecución de operaciones totalmente automatizada tras la configuración de la dirección
-
Diseñado para reducir las decisiones de negociación emocionales
-
Compatible con la plataforma MetaTrader 5
Instrumentos compatibles
El EA se puede utilizar en una amplia gama de símbolos, incluyendo:
-
Principales pares de divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
-
Materias primas (por ejemplo, XAUUSD)
-
Criptomonedas (depende del broker)
El rendimiento puede variar en función de las características del símbolo y las condiciones del broker.
Resumen de la lógica de negociación
-
El operador define la dirección principal del mercado (sólo compra o sólo venta).
-
El EA busca condiciones de entrada válidas basándose en su lógica interna.
-
Las operaciones se ejecutan sólo en la dirección seleccionada.
-
Cada operación se gestiona automáticamente utilizando parámetros de riesgo predefinidos.
Notas
-
Para un rendimiento óptimo, se requiere una configuración adecuada de la gestión de riesgos.
-
El EA no determina automáticamente la dirección del mercado.
-
Para preguntas o soporte, por favor utilice los comentarios del producto MQL5 o el sistema de mensajería MQL5