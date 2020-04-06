MT4 Scalping Machine V1

Me gustaría compartirlo con ustedes para que lo prueben.


Los usuarios deben conocer la gestión de riesgos de balance.


Puede personalizar los valores de entrada.


LOTrS= Es a su riesgo.


TP_PIPS = toma pofit


GRID_DISTANCE = Distancia desde el punto de entrada de la primera orden


CLOSE_PROFIT (Beneficio no realizado) = Supongamos que la facturación total de todas las órdenes de compra es mejor que el valor establecido. Todas serán cerradas.


Por ejemplo :

Usted fija CLOSE_PROFIT = 8

 Usted tiene 5 ordenes de compra. si el dinero (suma total) es mayor que 8 USD . El sistema combinará Cada orden en ese lado le traerá el beneficio que usted fijó.

(Cuanto más cerca, más rápido se puede cerrar la orden).


Count_UNDER = El sistema emitirá órdenes adicionales en base a la distancia de rejilla que usted establezca, permaneciendo el tamaño de lote igual.


Count_OVER = El sistema emitirá órdenes adicionales enfunción de la distancia de cuadrícula que haya establecido, aumentando el tamaño del lote en 1, por ejemplo, de 0,01 a 0,02, a 0,03 y a 0,04, hasta que la orden se cierre según lo establecido.


El resto de la entrada son indicadores básicos que utilizamos para filtrar cada entrada de orden.


Cada gráfico de distancia entre pares será diferente.


Todo el mundo debe backtest para obtener el mejor valor para el comercio de cada par.


Yo también lo uso en mi cuenta real.


Les deseo a todos buena suerte en hacer operaciones rentables.


gracias :)












