Indicador Range Bar Pro para MetaTrader 5



Visualice las tendencias del mercado, los niveles y otras características con Range Bar Pro, un indicador innovador que dibuja una vela única e independiente en el lado derecho de cualquier gráfico MT5. Esta vela única se genera a partir de un análisis del precio sobre un rango especificado, proporcionándole una potente instantánea del mercado.

Características principales:

Cómo funciona:

Capacidad Multi-Instancia:

Range Candle Pro le permite añadir dos o más instancias en cualquier gráfico, convirtiéndolo en una herramienta versátil para el análisis en profundidad. Configurando múltiples instancias con diferentes ajustes de parámetros, puede ver simultáneamente velas derivadas de varios periodos o distancias, ofreciendo una visión multicapa del sentimiento del mercado. El único requisito es configurar un Número Mágico diferente para cada instancia y duplicar el valor del parámetro Distancia en velas desde la última vela del gráfico

para cada nueva instancia, a fin de lograr un posicionamiento equidistante para cada vela.

Descripción delos parámetros de entrada :





Número mágico (por defecto: 1111) - Identificador único para las operaciones abiertas por el indicador. Debe ser diferente para cada instancia del indicador en el mismo gráfico.

OcultarIndicador (por defecto: false ) - Establecer en true para ocultar el indicador de mostrar la vela personalizada en el gráfico.

Ocultar línea de periodosuperior (por defecto:false ) - Establecer en true para ocultar la línea de periodo superior.

Ocultar línea de periodoinferior (por defecto:false ) - Establecer en true para ocultar la línea de periodo inferior.

Lookback Period start (por defecto: 80) - Especifica el punto de inicio (en velas) para el rango de precios utilizado en el cálculo de la vela personalizada. Los valores más altos miran más atrás en el tiempo.

Fin del periodo de retrospectiva (por defecto: 0) - Define el punto final (en velas) para el rango de precios. Cuando se establece en 0, se utiliza la vela más reciente del gráfico.

Distancia en velas desde la última vela del gráfico( por defecto: 6) - La distancia en velas desde la última vela del gráfico donde se mostrará la vela personalizada. Debe incrementarse por igual para cada instancia del indicador en el mismo gráfico.

Usar punto de inicio fijo (por defecto: false ) - Cuando se activa, este parámetro utiliza un punto de inicio fijo para los cálculos, sin tener en cuenta los movimientos del precio.

Estilo del borde de la vela (por defecto: SÓLIDO ) - Establece el estilo del borde de la vela. Elija entre sólido, discontinuo u otros estilos de línea disponibles.

Estilode línea de sombra (por defecto: SÓLIDO ) - Establece el estilo de la línea de sombra (mecha) de la vela personalizada. Las opciones incluyen sólido, discontinuo, etc.

Estilo de línea del periodo (por defecto: PUNTO ) - Define el estilo de la línea que representa el periodo de la vela personalizada. Puede ser sólido, punteado, discontinuo, etc.

Grosor del borde del cuerpo de la vela (por defecto: 1) - Determina el grosor del borde de la vela. Aumente el valor para obtener un aspecto más llamativo.

Grosorde la sombra (por defecto: 1) - Ajusta el grosor de la línea de sombra (mecha) de la vela personalizada.

Grosor de la líneadel periodo (por defecto: 1) - Controla el grosor de la línea que representa el rango del periodo de retrospectiva en el gráfico.

Rellenar el fondo del cuerpo de la vela (por defecto: true ) - Cuando está activado, rellena el cuerpo de la vela personalizada con un color para distinguir entre velas alcistas y bajistas.

Bullish cand lebody color (por defecto: Verde ) - Establece el color de relleno del cuerpo de la vela personalizada cuando es alcista.

Color sombra vela alcista (por defecto: Verde ) - Define el color de la sombra (mecha) para las velas alcistas.

Bearish candle body color (por defecto: Rojo ) - Especifica el color de relleno del cuerpo de la vela personalizada cuando es bajista.

Bearishcandle shadow color (por defecto: Rojo ) - Establece el color de la sombra (mecha) para las velas bajistas.

Colordel cuerpo (por defecto: Negro ) - Color del cuerpo de la vela personalizada cuando los precios de apertura y cierre son iguales.

Color dela sombra (por defecto: Negro ) - Color de la sombra cuando los precios de apertura y cierre son iguales.

Color de la línea del periodo (por defecto: Negro ) - Especifica el color de la línea que representa el rango del periodo en el gráfico cuando los precios de apertura y cierre son iguales.