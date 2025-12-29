🚀 DanT Trading Panel EA

Inteligente. Rápido. Limpio. Construido para los comerciantes disciplinados.

El DanT Trading Panel EA es una herramienta de gestión de comercio potente pero ligera diseñada para hacer el comercio manual en MetaTrader 5 más rápido, más seguro y más organizado. Proporciona una interfaz limpia e intuitiva que le permite ejecutar y gestionar las operaciones directamente desde el gráfico - sin distracciones ni complejidades innecesarias.

Construido para los traders que valoran la precisión y la estructura, este panel ayuda a convertir cada operación en una decisión bien documentada.

Características principales

Ejecución de operaciones con un solo clic

Abra operaciones de compra o venta al instante desde el panel sin abrir ventanas de órdenes. Ideal para mercados rápidos, scalping y entradas precisas.

Gestión inteligente del riesgo

Elija entre:

Tamaño de lote fijo , o

Riesgo automático basado en porcentajes por operación

El panel calcula el tamaño de la posición en función de su stop loss y el saldo de su cuenta, ayudándole a aplicar una gestión del riesgo coherente en cada operación.

🧾 Comentarios de operaciones para un mejor diario

Antes de colocar una operación, puedes añadir un comentario personalizado directamente en el panel.

Este comentario se adjunta a cada orden y puede utilizarse posteriormente para:

Realizar un seguimiento de las ideas y configuraciones comerciales

Registrar nombres de estrategias o notas de sesión

Mejorar la revisión y el registro posterior a la operación

Exportar datos limpios para diarios de operaciones externos

Esta función fomenta la disciplina y ayuda a transformar las operaciones en un proceso estructurado y basado en datos.

Control total de las operaciones

Gestione sus posiciones sin esfuerzo:

Cierre todas las operaciones al instante

Cierre sólo posiciones de COMPRA

Cierre sólo posiciones de VENTA

Controle el número de entradas por clic

Establezca Stop Loss y Take Profit en pips

Todos los controles son visibles y accesibles en un panel compacto.

🧠 Supervisión inteligente del estado y la seguridad

El panel muestra continuamente:

Si Algo Trading está activado

Spread actual en tiempo real

Disponibilidad de ejecución y estado del sistema

Los controles incorporados ayudan a prevenir la ejecución de operaciones accidentales o inseguras.

Interfaz limpia y personalizable

Diseñada para ofrecer comodidad y claridad:

Múltiples temas visuales (Lavanda, Oscuro, Océano, Bosque y más)

Diseño plegable para ahorrar espacio en el gráfico

Botones bien espaciados para mayor precisión

Aspecto moderno y sin distracciones

💾 Memoria inteligente y persistencia

Sus preferencias se guardan automáticamente:

Tamaño del lote o % de riesgo

Valores de Stop Loss y Take Profit

Recuento de operaciones

Estado del diseño del panel

Tema seleccionado

Recargue el EA y continúe exactamente donde lo dejó.

⚙️ Ligero, estable y eficiente

Optimizado para el rendimiento de MT5

Sin dependencias externas

Lógica de ejecución de órdenes segura

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal

Ideal para

✔ Traders manuales

✔ Scalpers y day traders

✔ Traders de acción de precios

✔ Traders que llevan un diario de operaciones

✔ Cualquiera que valore la velocidad, la claridad y el control