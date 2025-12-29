DanT Trading Panel
- Asesores Expertos
- Daniel Musango Nthale
- Versión: 1.93
- Activaciones: 20
🚀 DanT Trading Panel EA
Inteligente. Rápido. Limpio. Construido para los comerciantes disciplinados.
El DanT Trading Panel EA es una herramienta de gestión de comercio potente pero ligera diseñada para hacer el comercio manual en MetaTrader 5 más rápido, más seguro y más organizado. Proporciona una interfaz limpia e intuitiva que le permite ejecutar y gestionar las operaciones directamente desde el gráfico - sin distracciones ni complejidades innecesarias.
Construido para los traders que valoran la precisión y la estructura, este panel ayuda a convertir cada operación en una decisión bien documentada.
Características principales
Ejecución de operaciones con un solo clic
Abra operaciones de compra o venta al instante desde el panel sin abrir ventanas de órdenes. Ideal para mercados rápidos, scalping y entradas precisas.
Gestión inteligente del riesgo
Elija entre:
-
Tamaño de lote fijo, o
-
Riesgo automático basado en porcentajes por operación
El panel calcula el tamaño de la posición en función de su stop loss y el saldo de su cuenta, ayudándole a aplicar una gestión del riesgo coherente en cada operación.
🧾 Comentarios de operaciones para un mejor diario
Antes de colocar una operación, puedes añadir un comentario personalizado directamente en el panel.
Este comentario se adjunta a cada orden y puede utilizarse posteriormente para:
-
Realizar un seguimiento de las ideas y configuraciones comerciales
-
Registrar nombres de estrategias o notas de sesión
-
Mejorar la revisión y el registro posterior a la operación
-
Exportar datos limpios para diarios de operaciones externos
Esta función fomenta la disciplina y ayuda a transformar las operaciones en un proceso estructurado y basado en datos.
Control total de las operaciones
Gestione sus posiciones sin esfuerzo:
-
Cierre todas las operaciones al instante
-
Cierre sólo posiciones de COMPRA
-
Cierre sólo posiciones de VENTA
-
Controle el número de entradas por clic
-
Establezca Stop Loss y Take Profit en pips
Todos los controles son visibles y accesibles en un panel compacto.
🧠 Supervisión inteligente del estado y la seguridad
El panel muestra continuamente:
-
Si Algo Trading está activado
-
Spread actual en tiempo real
-
Disponibilidad de ejecución y estado del sistema
Los controles incorporados ayudan a prevenir la ejecución de operaciones accidentales o inseguras.
Interfaz limpia y personalizable
Diseñada para ofrecer comodidad y claridad:
-
Múltiples temas visuales (Lavanda, Oscuro, Océano, Bosque y más)
-
Diseño plegable para ahorrar espacio en el gráfico
-
Botones bien espaciados para mayor precisión
-
Aspecto moderno y sin distracciones
💾 Memoria inteligente y persistencia
Sus preferencias se guardan automáticamente:
-
Tamaño del lote o % de riesgo
-
Valores de Stop Loss y Take Profit
-
Recuento de operaciones
-
Estado del diseño del panel
-
Tema seleccionado
Recargue el EA y continúe exactamente donde lo dejó.
⚙️ Ligero, estable y eficiente
-
Optimizado para el rendimiento de MT5
-
Sin dependencias externas
-
Lógica de ejecución de órdenes segura
-
Funciona en cualquier símbolo y marco temporal
Ideal para
✔ Traders manuales
✔ Scalpers y day traders
✔ Traders de acción de precios
✔ Traders que llevan un diario de operaciones
✔ Cualquiera que valore la velocidad, la claridad y el control