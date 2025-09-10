Errores, fallos, preguntas - página 751
Toda la funcionalidad necesaria ya está ahí, véase el ejemplo de IndicatorParameters()
Todo esto es comprensible. No entiendo por qué no han permitido borrarlo por su mango directamente.
Sería más lógico borrar el indicador por su mango en lugar de averiguar su nombre y luego borrarlo.
Ver EA_OBJPROP_CHART_ID
Quiero poder gestionar cada subventana por separado.
Es decir, esperaba ver algo así
PS
¿Qué pasa con el error 4014 en el probador al añadir un indicador al gráfico?
Un indicador puede tener un mango y una parte de cálculo, pero hay muchas implementaciones gráficas en diferentes gráficos. El gráfico sólo sabe que tiene una entidad con ese nombre, pero no sabe exactamente el nombre de la entidad.
Gracias por el ejemplo, pero no he encontrado ahí la gestión de la subventana (entiendo que hay una opción de controlar sólo las propiedades de la ventana principal).
Esto ha estado disponible durante mucho tiempo - MetaTrader 5 Client Terminal build 430
¿Qué significa y cómo deshacerse de la depuración?
El indicador funciona, se reinicia, no hay errores, el editor se cierra... ¿qué pasa?
Una pregunta sobre el concepto de ''comercio''. El artículo Órdenes, posiciones y operaciones en MetaTrader 5 da el ejemplo de que"Cada operación se basa en una orden particular, perouna orden puede generar múltiples operaciones. Por ejemplo, una orden de compra de 10 lotes puede ejecutarse mediante varias operaciones sucesivas en ejecución parcial". Entiendo que si quiero abrir una posición de, por ejemplo, 10 lotes, pueden aparecer varias operaciones en el historial. Según mi estrategia, la posición 1 y 2 en la misma dirección, mi Asesor Experto (MT4) abre con 1.0 lote, y luego el tercero y luego 2.0 lote. En MT5 puede ocurrir que al abrir la primera posición en el historial aparezcan, por ejemplo, 2 o más operaciones. Pueden aparecer 2 o más operaciones en el historial. Cuando desee abrir una segunda posición, el Asesor Experto se desplazará por el historial y encontrará que será la tercera posición. Y abrirá el lote equivocado. Esto es un poco molesto.
Tal vez alguien sabe cómo resolver este problema o me da un enlace.
¿Qué significa la depuración y cómo se elimina?
¿Has probado a recompilar el indicador?
¿Has probado a recompilar el indicador?
Sí, por supuesto. Por F5 compila, lanza a la terminal, donde se abre el gráfico con este indicador. No hay errores allí (en el registro). Cierro el gráfico y vuelvo al editor. Cierro el editor y aplico el indicador desde el navegador en el terminal al gráfico - empieza a funcionar como Debugging de nuevo
Sí, por supuesto. F5 lo compila y lo lanza a la terminal,
¡Así que compóngalo con la tecla F7!
F5 significa compilar para depurar, ver la ayuda del editor Teclas de acceso rápido
F5 es sólo el comienzo de la depuración. Para compilar, pulse F7, y después podrá dibujar el indicador en el gráfico desde el Navegador