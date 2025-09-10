Errores, fallos, preguntas - página 746
La tendencia está atascada en algún lugar entre las barras.
¿La imantación sólo funciona con el precio Open?
No más exactamente parece que hay algún deslizamiento de la escala o algo así.
Parece que tienes marcada la opción "línea de tiempo precisa" en la pestaña "gráficos" de la configuración
No hay ninguno en absoluto.
Mira en Objetos, está ahí.
En realidad, un error. Mira lo que puedes hacer.
Mejor dejarlo sin frenos, en mi opinión.
// si categóricamente no quieres introducir las opciones del compilador. Con las opciones sería una elección de [control de indexación estricto/no estricto]. Se pondría estricto durante la depuración, luego se pondría no estricto y se obtendría la velocidad.
¿Es posible fijar las asas de los indicadores en la inicialización del EA con un ciclo, por ejemplo:
Sí, por supuesto - así es como creé un Asesor Experto multidivisa basado en la divergencia.
No podemos prescindir de él. Prescribir un asidero distinto para cada par y TF nos llevaría más de 200
y de esta forma tan poco sofisticada te puedes apañar con 10-20
Por el mismo método, la copia y el cálculo de los búferes serán bien manejados :-)
Documentación : Las descripciones deChartTimePriceToXY yChartXYToTimePrice están mezcladas. Necesitas intercambiar...