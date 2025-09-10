Errores, fallos, preguntas - página 746

Nuevo comentario
 
olyakish:

La tendencia está atascada en algún lugar entre las barras.

Oh, ¿tal vez esto es el yaz?
 
olyakish:

¿La imantación sólo funciona con el precio Open?

No más exactamente parece que hay algún deslizamiento de la escala o algo así.

La tendencia está atascada en algún lugar entre las barras.



Parece que tienes activada la casilla "línea de tiempo precisa" en la pestaña "gráficos" de la configuración
 
stringo:
Parece que tienes marcada la opción "línea de tiempo precisa" en la pestaña "gráficos" de la configuración

No hay ninguno en absoluto.

 
olyakish:

No hay ninguno en absoluto.

Mira en Objetos, allí hay uno.
 
Urain:
Mira en Objetos, está ahí.
Gracias. Lo encontré.
 
stringo:
En realidad, un error. Mira lo que puedes hacer.

Mejor dejarlo sin frenos, en mi opinión.

// si categóricamente no quieres introducir las opciones del compilador. Con las opciones sería una elección de [control de indexación estricto/no estricto]. Se pondría estricto durante la depuración, luego se pondría no estricto y se obtendría la velocidad.

 

¿Es posible establecer las asas del indicador en la inicialización del EA con un bucle, por ejemplo

ENUM_TIMEFRAMES per[8];
int MA_handle[8], i;

int OnInit()
{  per[0]=PERIOD_H4;  per[1]=PERIOD_H3;  per[2]=PERIOD_H2;  per[3]=PERIOD_H1;
   per[4]=PERIOD_M30; per[5]=PERIOD_M20; per[6]=PERIOD_M15; per[7]=PERIOD_M12;
   for (i=0; i<=7; i++)
   {  MA_handle[i]=iMA(_Symbol, per[i], 20, 0, MODE_EMA, PRICE_LOW); // --- ?
      if (MA_handle[i]<0)
      {  Alert("MA_handel[",i,"] is not created, Error=",GetLastError());
         return(-1);
   }  }
return(0);
}
 
Paladin80:

¿Es posible establecer las asas del indicador en la inicialización del EA con un bucle, por ejemplo


puedes. ¿Qué te impide hacerlo?
 
Paladin80:

¿Es posible fijar las asas de los indicadores en la inicialización del EA con un ciclo, por ejemplo:



Sí, por supuesto - así es como creé un Asesor Experto multidivisa basado en la divergencia.

No podemos prescindir de él. Prescribir un asidero distinto para cada par y TF nos llevaría más de 200

y de esta forma tan poco sofisticada te puedes apañar con 10-20


Por el mismo método, la copia y el cálculo de los búferes serán bien manejados :-)

 

Documentación : Las descripciones deChartTimePriceToXY yChartXYToTimePrice están mezcladas. Necesitas intercambiar...

1...739740741742743744745746747748749750751752753...3188
Nuevo comentario