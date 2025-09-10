Errores, fallos, preguntas - página 757
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Si ejecuta este código, el terminal da un error Archivo EX5 no válido:
Gracias, lo investigaremos.
Arcos de Fibonacci
Lamodificación del nivel provoca un error de compilación
Arcos de Fibonacci
Lamodificación del nivel provoca un error de compilación
OBJPROP_LEVELVALUE¿se trata de una propiedad Integer?
y estás seguro de que
¿es una propiedad Integer?
En el probador Versión:5.00 Build 655 (06.Jun.2012) No hay modificaciones de venta de stoploss, no se muestran errores. En la compra, sin problemas todo funciona
¿Qué servidor?
¿Qué servidor?
En el probador Versión:5.00 Build 655 (06.Jun.2012) No hay modificaciones de venta de stoploss, no se muestran errores. Al comprar, no hay problema, todo funciona
Pruebe las siguientes ediciones
Pruebe estas ediciones