Lógicamente, y dados los recientes cambios, el 4 y el puede.
En el transcurso del experimento - 8 agentes han realizado tareas durante 3 horas. Parece estar bien. Gracias por el arreglo del fallo.
 
olyakish:
Se ha encontrado una orden en el GBPUSD en el historial

¿Qué significa?

Creo que Alpari está configurando activamente su pasarela de ejecución en este momento y los problemas de ejecución que se ven son de ahí.

Por lo tanto, es una cuestión de la parte de la ejecución y el manejo adecuado. Definitivamente ayudaríamos con el problema, pero en este caso ya está ocurriendo fuera de nuestro sistema.


Lo más probable es que las órdenes que se quedan colgadas en medio de la ejecución también provengan del mismo lado: algún tipo de problema en el lado de la ejecución real.

¿Alguien ha experimentado la desaparición espontánea de objetos en una carta?

He estado marcando el gráfico con abanicos. Durante un mes, tal vez un poco más. Me di cuenta de la primera pérdida hace unas dos semanas, pensé que podría haberla marcado accidentalmente yo mismo y la quité.

Hoy he comprobado que casi la mitad de las marcas han desaparecido...

Había - en todos los extremos, a la izquierda -

Completamente incomprensible - desaparecen de dos en dos, ni arriba ni abajo sin un par; no estoy seguro, pero parece que desaparecen en orden inverso a su colocación (colocados de izquierda a derecha - desaparecen de derecha a izquierda, pero no en fila).

 
He mirado cómo funcionan los botones del gráfico, OBJ_BUTTON. El más mínimo desplazamiento del ratón, antes de pulsar el lkm (el cursor naturalmente también permanece en el botón), hace que el clic no se contabilice. Cuando se trabaja con ratones de baja calidad o en condiciones desfavorables, no es una buena característica.
 
Gente, por favor, díganme dónde escribir las sugerencias para los desarrolladores de MT5. ¿Debo crear un nuevo hilo? No puedo encontrarlo...
 
07041982:
Gente, por favor, díganme dónde escribir las sugerencias para los desarrolladores de MT5. ¿Debo crear un nuevo hilo? No puedo encontrarlo...
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
 
notused:
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
Gracias, he leído el propósito del servicio, y definitivamente es bienvenido, pensé que era sólo para las fallas...
 
sion:
He mirado cómo funcionan los botones del gráfico, OBJ_BUTTON. Cuando el más mínimo desplazamiento del ratón, antes de pulsar el lkm (el cursor, por supuesto, también permanece en el botón), hace que no se cuente el clic. Cuando se trabaja con ratones de baja calidad o en condiciones desfavorables, no es una buena característica.
Esto es correcto, ya que en este caso se obtiene un evento de desplazamiento del gráfico.
 
WWer:
Esto es correcto, porque en este caso se obtiene un evento de desplazamiento del gráfico.
Desplazar el gráfico es, después de todo, una idea tardía. El mercado puede castigar esa infravaloración.
 

Si ejecuta este código, el terminal da un error Archivo EX5 no válido:

struct A
  {
   double            m[5];
  };

void OnStart()
  {
   A a;
   A b;

   a.m[0]=0.0;
   a.m[0]=1.0;
   a.m[0]=2.0;
   a.m[0]=3.0;
   a.m[0]=4.0;

   b=a;

   Comment(b.m[0]," ",b.m[1]," ",b.m[2]," ",b.m[3]," ",b.m[4]);
  }


Y si ejecuta este:

struct A
  {
   double            m[5];
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   A a;
   A b;

   a.m[0]=0.0;
   a.m[1]=1.0;
   a.m[2]=2.0;
   a.m[3]=3.0;
   a.m[4]=4.0;

   b=a;

   Comment(b.m[0]," ",b.m[1]," ",b.m[2]," ",b.m[3]," ",b.m[4]);
  }

Entonces todo está bien.

Conclusión: Fallo al copiar celdas de memoria no inicializadas.

