Errores, fallos, preguntas - página 756
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Lógicamente, y dados los recientes cambios, el 4 y el puede.
Se ha encontrado una orden en el GBPUSD en el historial
¿Qué significa?
Creo que Alpari está configurando activamente su pasarela de ejecución en este momento y los problemas de ejecución que se ven son de ahí.
Por lo tanto, es una cuestión de la parte de la ejecución y el manejo adecuado. Definitivamente ayudaríamos con el problema, pero en este caso ya está ocurriendo fuera de nuestro sistema.
Lo más probable es que las órdenes que se quedan colgadas en medio de la ejecución también provengan del mismo lado: algún tipo de problema en el lado de la ejecución real.
¿Alguien ha experimentado la desaparición espontánea de objetos en una carta?
He estado marcando el gráfico con abanicos. Durante un mes, tal vez un poco más. Me di cuenta de la primera pérdida hace unas dos semanas, pensé que podría haberla marcado accidentalmente yo mismo y la quité.
Hoy he comprobado que casi la mitad de las marcas han desaparecido...
Había - en todos los extremos, a la izquierda -
Completamente incomprensible - desaparecen de dos en dos, ni arriba ni abajo sin un par; no estoy seguro, pero parece que desaparecen en orden inverso a su colocación (colocados de izquierda a derecha - desaparecen de derecha a izquierda, pero no en fila).
Gente, por favor, díganme dónde escribir las sugerencias para los desarrolladores de MT5. ¿Debo crear un nuevo hilo? No puedo encontrarlo...
https://www.mql5.com/ru/users/07041982/servicedesk
He mirado cómo funcionan los botones del gráfico, OBJ_BUTTON. Cuando el más mínimo desplazamiento del ratón, antes de pulsar el lkm (el cursor, por supuesto, también permanece en el botón), hace que no se cuente el clic. Cuando se trabaja con ratones de baja calidad o en condiciones desfavorables, no es una buena característica.
Esto es correcto, porque en este caso se obtiene un evento de desplazamiento del gráfico.
Si ejecuta este código, el terminal da un error Archivo EX5 no válido:
Y si ejecuta este:
Entonces todo está bien.
Conclusión: Fallo al copiar celdas de memoria no inicializadas.