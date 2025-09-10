Errores, fallos, preguntas - página 748
La solicitud ha sido aceptada. Se han corregido varios errores en el probador, que provocaban una discrepancia entre la optimización y los resultados de las pruebas individuales.
Por lo tanto, le corresponde a usted (como autor del Asesor Experto) aportar pruebas de que la nueva construcción no se ha introducido (o salido) correctamente. Cuanto antes lo haga, mejor para todos. Es mucho más difícil para nosotros que para usted, el autor.
He ejecutado la optimización con un parámetro ficticio (he puesto 1000 pases).
Como resultado, Cloud informó con orgullo de lo siguiente:
locales 0 tareas(0%), remoto 0 tareas(0%), nube 512 tareas(100%) ? ??
Total de pases 484 (457 pases con éxito)
De estos:
15 veces resultado 5605.09 (como si los agentes de la build anterior funcionaran, coincide con la prueba única de las builds anteriores - 642, 619)
442 veces 7175,27 (coincide con la prueba única de la compilación 665)
Un montón de mensajes "no se puede sincronizar el historial", "no se puede inicializar el experto", "no hay memoria", "experto rechazado por MQL5 Cloud Network debido a un bucle sin fin".
construir 655
Los agentes remotos se niegan a participar en la optimización de algunos símbolos.
Por ejemplo: para EURUSD - ¡todo bien!, para EURJPY - optimización sólo en el agente local.
La historia de las herramientas implicadas durante el periodo de pruebas, según tengo entendido, no ha cambiado.
Había un problema de larga duración con contenedores "rotos" que se comportaban como si estuvieran intactos durante la sincronización de datos (incluso el agente de la nube encontró uno de esos contenedores en mi ordenador, lo que ayudó a localizar el problema). Dichos contenedores son ahora eliminados y reemplazados en la resincronización. Por lo tanto, se podría argumentar que la historia puede haber cambiado.
"Esperar a que la espuma se asiente y exigir un recambio". Esperemos un par de días.
¿Tiene acceso a los registros de los agentes remotos?
Si la respuesta es afirmativa, facilítelos al servicio de atención al cliente.
Me gustaría preguntar si se va a resolver el tema para saltar los fines de semana en el futuro, según la solicitud#318662.
Puse una línea en el gráfico el 18 de junio, pero son 6 días hábiles y 36 barras antes de esa fecha.
Personalmente quiero poner las zonas horarias de Fibo en el futuro y ver la fecha.Pero estará mal.
O el vencimiento de los futuros será el 18 de junio.Pero no será donde esté la línea.Será donde termine el rectángulo...
Me gustaría saber si se va a solucionar el tema para poder saltar los fines de semana en el futuro.En la solicitud#318662.
Veamos la imagen del otro terminal... Bueno, es realista estimar el tiempo de desarrollo de tal o cual variante, cuando puedo ver la ubicación exacta de la fecha...
En la parte superior de la tabla está el 18 de junio. Y realmente hay 36 barras para ello... Y donde está nuestro 18...
En este contexto, ¿"contenedor" es qué?
¿Entiendo correctamente que si, después de sustituir los contenedores, se ejecuta el probador de la compilación 642, debería mostrar el mismo resultado que la compilación 665?
Un contenedor es un depósito para una parte de los datos históricos.
Sí, lo has entendido bien. El problema estaba en los agentes de prueba, no en el propio probador.
Algo no funciona:
Borro el historial de 2011 en Tester (Tester\bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs) y Metatrader (bases\metaquotes-demo\history\...\2011.hcs)
Hago la prueba (varias pasadas) en la compilación 655 - se descarga el historial, aparecen los archivos borrados, obtengo el resultado 7175,27.
Cambio el probador para construir 642, ejecutar la prueba. La historia para el año 2011 no cambia. Obtengo un resultado de 5605.09 !?!
La construcción 642 registra 11752200 ticks, la 665 registra 11752140.