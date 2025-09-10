Errores, fallos, preguntas - página 749

¿Qué significa esto?

No hay errores en el terminal, el indicador compila, funciona, no hay errores en el editor, en el registro

2012.06.08 11:15:11     Cpp compiler    MS Visual Studio compiler is not installed in the system or failed initializing the compiler

pero el indicador no necesita ningún VS, es sólo un par de arrays. Pero obstinadamente se inicia sólo así - Depuración.

¿Cómo solucionarlo?

 

Como la pregunta con las fechas de la carta sigue sin respuesta por parte de MQ, voy a hacer la siguiente...

No encuentro esto en la descripción. ¿Probador de indicadores?

 
Karlson:

Como la pregunta con las fechas de la carta sigue sin respuesta por parte de MQ, voy a hacer la siguiente...

No lo encuentro en la descripción. ¿Probador de indicadores?

Esto se hizo para probar los indicadores de Market.

P.D. No es sólo del Mercado. Por ejemplo, puede ver cómo se comporta el indicador en el probador durante su desarrollo. En el modo de tiempo real, la actualización puede tardar mucho tiempo en llegar.

 

Gracias. Ya veo.

Lo estoy solicitando primitivamente desde un EA vacío para probar el indicador.

 
Karlson:

No lo encuentro en la descripción. ¿Probador de indicadores?

Dice en la ayuda del terminal - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing
 
Gracias. No me había dado cuenta.
 
Karlson:

Gracias. Ya veo.

Lo estoy solicitando primitivamente desde un EA vacío para probar el indicador.

Y ahora ni siquiera necesitas un Asesor Experto para ello. Tengo que corregirlo y perder mi precioso tiempo. Eso fue rápido. ¡Uno! Y eso es todo. ))
 
Pero sólo el modo visual. Así que no se puede medir la velocidad.
 
Karlson:
Pero sólo el modo visual. Así que no se puede medir la velocidad.
He visto que ya has comprobado el perfilador. Ese es el que mide la velocidad, si entiendo bien. :)
 

Por favor, ayúdenme a entender.

En el proceso de mis cálculos obtengo números cuyo significado no me queda claro.

Asigno dicho número a la variable a y lo imprimo:

void OnStart()
  {
  double a;
  bool v;
  a=-7.56414503782948460000 e-321;
  v=MathIsValidNumber(a);
  PrintFormat("a= %.16e,   Valid= %i",a,v);
  }

Resultado:

a= -7.5641450378294846e-321,   Valid= 1

Pero según la documentación, el tipo doble no puede tener potencias inferiores a -308. ¿Quién sabe qué tipo de números son?

