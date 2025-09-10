Errores, fallos, preguntas - página 749
¿Qué significa esto?
No hay errores en el terminal, el indicador compila, funciona, no hay errores en el editor, en el registro
pero el indicador no necesita ningún VS, es sólo un par de arrays. Pero obstinadamente se inicia sólo así - Depuración.
¿Cómo solucionarlo?
Como la pregunta con las fechas de la carta sigue sin respuesta por parte de MQ, voy a hacer la siguiente...
No encuentro esto en la descripción. ¿Probador de indicadores?
Esto se hizo para probar los indicadores de Market.
P.D. No es sólo del Mercado. Por ejemplo, puede ver cómo se comporta el indicador en el probador durante su desarrollo. En el modo de tiempo real, la actualización puede tardar mucho tiempo en llegar.
Gracias. Ya veo.
Lo estoy solicitando primitivamente desde un EA vacío para probar el indicador.
Pero sólo el modo visual. Así que no se puede medir la velocidad.
Por favor, ayúdenme a entender.
En el proceso de mis cálculos obtengo números cuyo significado no me queda claro.
Asigno dicho número a la variable a y lo imprimo:
Resultado:
a= -7.5641450378294846e-321, Valid= 1
Pero según la documentación, el tipo doble no puede tener potencias inferiores a -308. ¿Quién sabe qué tipo de números son?