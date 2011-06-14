Вы хотите наложить на график объект "График" (OBJ_CHART) и работать с ним как с обычным графиком? Это возможно.



Получите хэндл объекта OBJ_CHART и работайте с ним функциями из раздела Операции с графиками. Это позволит задавать цвета графика, накладывать и удалять индикаторы (ChartIndicatorAdd() и ChartIndicatorDelete()), задавать период и символ и многое другое. Практически все те же возможности, которые доступны для обычных графиков.



На скриншоте показан результат запуска эксперта EA_OBJPROP_CHART_ID, который выполняет следующие действия:

добавляет на главное окно графика индикатор PriceChannel из стандартной поставки терминала с параметрами по умолчанию (находится в папке каталог_данных_терминала \MQL5\Indicators\Examples);



\MQL5\Indicators\Examples); создает подокно индикатора Subwindow (файл Subwindow.mq5 положить в папку каталог_данных_терминала \MQL5\Indicators);

\MQL5\Indicators); в подокне индикатора Subwindow создает объекта типа OBJ_CHART ("График") на том же символе, но на периодах D1 и H4;

на каждый объект OBJ_CHART добавляет индикатор Price_Channel с параметрами по умолчанию;

указанным объектам-графикам задает соответствующий таймфрейму цвет фона.

При удалении эксперта с графика он удаляет за собой все наложенные индикаторы в обработчике OnDeinit():