Советники

EA_OBJPROP_CHART_ID - эксперт для MetaTrader 5

Вы хотите наложить на график объект "График" (OBJ_CHART) и работать с ним как с обычным графиком? Это возможно.

Получите хэндл объекта OBJ_CHART и работайте с ним функциями из раздела Операции с графиками. Это позволит задавать цвета графика, накладывать и удалять индикаторы (ChartIndicatorAdd() и ChartIndicatorDelete()), задавать период и символ и многое другое. Практически все те же возможности, которые доступны для обычных графиков.

Объект OBJ_CHART на графике


На скриншоте показан результат запуска эксперта EA_OBJPROP_CHART_ID, который выполняет следующие действия:

  • добавляет на главное окно графика индикатор PriceChannel из стандартной поставки терминала с параметрами по умолчанию (находится в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\Examples);
  • создает подокно индикатора Subwindow (файл Subwindow.mq5 положить в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators);
  • в подокне индикатора Subwindow создает объекта типа OBJ_CHART ("График") на том же символе, но на периодах D1 и H4;
  • на каждый объект OBJ_CHART добавляет индикатор Price_Channel с параметрами по умолчанию;
  • указанным объектам-графикам задает соответствующий таймфрейму цвет фона.

При удалении эксперта с графика он удаляет за собой все наложенные индикаторы в обработчике OnDeinit():

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- удалим объекты
//  ObjectDelete(0,D1);
//  ObjectDelete(0,H4);
//--- удалим подокно  
   ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow");
//--- удалим с главного окна индикатор PriceChannel: его короткое имя с параметрами по умолчанию - "Price Channel(22)"
   ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)");
  }

