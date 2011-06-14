Ставь лайки и следи за новостями
EA_OBJPROP_CHART_ID - эксперт для MetaTrader 5
Вы хотите наложить на график объект "График" (OBJ_CHART) и работать с ним как с обычным графиком? Это возможно.
Получите хэндл объекта OBJ_CHART и работайте с ним функциями из раздела Операции с графиками. Это позволит задавать цвета графика, накладывать и удалять индикаторы (ChartIndicatorAdd() и ChartIndicatorDelete()), задавать период и символ и многое другое. Практически все те же возможности, которые доступны для обычных графиков.
На скриншоте показан результат запуска эксперта EA_OBJPROP_CHART_ID, который выполняет следующие действия:
- добавляет на главное окно графика индикатор PriceChannel из стандартной поставки терминала с параметрами по умолчанию (находится в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\Examples);
- создает подокно индикатора Subwindow (файл Subwindow.mq5 положить в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators);
- в подокне индикатора Subwindow создает объекта типа OBJ_CHART ("График") на том же символе, но на периодах D1 и H4;
- на каждый объект OBJ_CHART добавляет индикатор Price_Channel с параметрами по умолчанию;
- указанным объектам-графикам задает соответствующий таймфрейму цвет фона.
При удалении эксперта с графика он удаляет за собой все наложенные индикаторы в обработчике OnDeinit():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- удалим объекты // ObjectDelete(0,D1); // ObjectDelete(0,H4); //--- удалим подокно ChartIndicatorDelete(0,subwindow_ID,"Subwindow"); //--- удалим с главного окна индикатор PriceChannel: его короткое имя с параметрами по умолчанию - "Price Channel(22)" ChartIndicatorDelete(0,0,"Price Channel(22)"); }
