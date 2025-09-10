Errores, fallos, preguntas - página 755
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
... el servidor ignora https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page766#comment_213314
... desarrolladores en respuesta al post anterior - ignorado.
Es como ese chiste.
Paciente: Doctor: Todo el mundo me ignora.
Doctor: ¡Siguiente!
Al menos respondes que esto depende de la parte del servidor o es que las pinzas de alps son estúpidas con la configuración de la parte del servidor.
Si algo más arranca el procesador mientras el trabajo está en marcha, ¿funcionará también esta extraña protección?
No.
La protección se activa automáticamente contra los usuarios que instalan varios agentes más que los núcleos del ordenador. Desgraciadamente, no podemos hacer otra cosa: llevamos las estadísticas y vemos las consecuencias de un despliegue desmedido de agentes.
... el servidor ignora https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page766#comment_213314
... desarrolladores en respuesta al post anterior - ignorar.
La pregunta correcta es el 50% de la respuesta.
Desgraciadamente, el enlace anterior no proporciona suficiente información y la pregunta está extrañamente planteada. Si hay una pregunta sobre una operación concreta, debe describirse con detalle, especificar el entorno, el código utilizado y formular una pregunta clara.
La pregunta correcta es el 50% de la respuesta.
Lamentablemente, no hay suficiente información en el enlace anterior y la pregunta está formulada de forma extraña. Si hay una pregunta sobre una operación concreta, debe describirse con detalle, especificar el entorno, el código utilizado y formular una pregunta clara.
Es extraño. Oh, por favor.
Aquí está el servidor Win7 x64 build 655 AlpariFS-MT5 cuenta 20015217
Parte del código
Resultado en la pestaña Expertos
Resultado en el registro
Captura de pantalla del comercio
Y ahora la pregunta principal: ¿Dónde está la posición del GBPUSD o dónde hay errores en su apertura (en los registros del Asesor Experto y en el diario del sistema)?
Adenda.
Encontré la orden GBPUSD en el historial
¿Qué significa?
olyakish:
...servidor AlpariFS-MT5
Servidor de problemas.
Órdenes, algunos extraños, el segundo día colgado. No sé cómo modificar una orden.
Tampoco puedo modificar una orden pendiente.
Si alguien lo sabe, ¿qué es?
Hmm, con 8 agentes el sistema estuvo parado durante una hora y se auto-borró. Poner 4 (sólo 4 núcleos) - mismo resultado. ¿Cuál podría ser el problema en este caso?
El error ha sido corregido. Inténtalo de nuevo.
Servidor de problemas.
Las órdenes, de algún modo incomprensibles, llevan dos días colgadas. Es imposible borrarlos...
Tampoco puedo modificar una orden pendiente.
Si alguien lo sabe, ¿qué es?
Con 4 agentes, funciona. Tengo 4 núcleos, ¿cuántos servicios puedo ejecutar como máximo sin que el programa se desinstale después?