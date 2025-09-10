Errores, fallos, preguntas - página 755

... el servidor ignora https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page766#comment_213314

... desarrolladores en respuesta al post anterior - ignorado.

Es como ese chiste.

Paciente: Doctor: Todo el mundo me ignora.

Doctor: ¡Siguiente!

Al menos respondes que esto depende de la parte del servidor o es que las pinzas de alps son estúpidas con la configuración de la parte del servidor.

 
sion:
Si algo más arranca el procesador mientras el trabajo está en marcha, ¿funcionará también esta extraña protección?

No.

La protección se activa automáticamente contra los usuarios que instalan varios agentes más que los núcleos del ordenador. Desgraciadamente, no podemos hacer otra cosa: llevamos las estadísticas y vemos las consecuencias de un despliegue desmedido de agentes.

 
olyakish:


La pregunta correcta es el 50% de la respuesta.

Desgraciadamente, el enlace anterior no proporciona suficiente información y la pregunta está extrañamente planteada. Si hay una pregunta sobre una operación concreta, debe describirse con detalle, especificar el entorno, el código utilizado y formular una pregunta clara.

 
Renat:

La pregunta correcta es el 50% de la respuesta.

Lamentablemente, no hay suficiente información en el enlace anterior y la pregunta está formulada de forma extraña. Si hay una pregunta sobre una operación concreta, debe describirse con detalle, especificar el entorno, el código utilizado y formular una pregunta clara.

Es extraño. Oh, por favor.

Aquí está el servidor Win7 x64 build 655 AlpariFS-MT5 cuenta 20015217

Parte del código

CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
....
// открываем селлы
Open_trade(1,0.1);
....

void Open_trade(int  type,double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"GBPUSD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","USDCAD"};
   int i;
   int a,b,c,d;
   if(type==1){a=12;b=14;c=0;d=12;}
   if(type==0){a=0;b=12;c=12;d=14;}
   for(i=a;i<b;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_ASK),// последняя цена ask 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         Print(name_val[i]," ORDER_TYPE_BUY ",inlot," ",trade.ResultRetcode());
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
         if(!ok){Print(trade.ResultRetcode());}
        }
      else
        {return;}
     }
   for(i=c;i<d;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_BID),// последняя цена ,bid 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         Print(name_val[i]," ORDER_TYPE_SELL ",inlot," ",trade.ResultRetcode());
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
         if(!ok){Print(trade.ResultRetcode());}
        }
      else
        {return;}
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Resultado en la pestaña Expertos

2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:43     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    CADJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:42     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    AUDJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    CHFJPY ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPCHF ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    EURGBP ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:41     Exp_t101 (EURUSD,M1)    GBPUSD ORDER_TYPE_SELL 0.1 10008
2012.06.22 09:45:40     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCAD ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008
2012.06.22 09:45:40     Exp_t101 (EURUSD,M1)    USDCHF ORDER_TYPE_BUY 0.1 10008

Resultado en el registro

2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445750 sell 0.10 EURCHF at 1.20100 done (based on order #12590051)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445749 sell 0.10 EURUSD at 1.25576 done (based on order #12590050)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445748 sell 0.10 USDJPY at 80.453 done (based on order #12590049)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': deal #3445747 sell 0.10 AUDUSD at 1.00536 done (based on order #12590048)
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:43     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445746 sell 0.10 CADJPY at 78.294 done (based on order #12590047)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445745 sell 0.10 GBPJPY at 125.638 done (based on order #12590046)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CADJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445744 sell 0.10 EURJPY at 101.030 done (based on order #12590045)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': deal #3445743 sell 0.10 AUDJPY at 80.884 done (based on order #12590044)
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:42     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445742 sell 0.10 CHFJPY at 84.117 done (based on order #12590043)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445741 sell 0.10 GBPCHF at 1.49345 done (based on order #12590042)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 AUDJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445740 sell 0.10 EURGBP at 0.80408 done (based on order #12590041)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 CHFJPY at 0.000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445739 buy 0.10 USDCAD at 1.02757 done (based on order #12590039)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': deal #3445738 buy 0.10 USDCHF at 0.95640 done (based on order #12590038)
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 EURGBP at 0.00000
2012.06.22 09:45:41     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 GBPUSD at 0.00000
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCAD at 0.00000
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.22 09:45:40     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
2012.06.22 09:45:18     Experts expert Exp_t101 (EURUSD,M1) loaded successfully

Captura de pantalla del comercio

Y ahora la pregunta principal: ¿Dónde está la posición del GBPUSD o dónde hay errores en su apertura (en los registros del Asesor Experto y en el diario del sistema)?

Adenda.

Encontré la orden GBPUSD en el historial 

2012.06.22 08:45        12590040        GBPUSD  sell    0.10 / 0.00     market                  2012.06.22 08:45        canceled        system cancel

¿Qué significa?

system cancel
 

 olyakish:

...servidor AlpariFS-MT5

Servidor de problemas.

Órdenes, algunos extraños, el segundo día colgado. No sé cómo modificar una orden.

Tampoco puedo modificar una orden pendiente.

Si alguien lo sabe, ¿qué es?

¿COMPRAR, VENDER?

 
Hmm, con 8 agentes el sistema estuvo parado durante una hora y se auto-borró. Poner 4 (sólo 4 núcleos) - mismo resultado. ¿Cuál podría ser el problema en este caso?
 
KillerRun:
Hmm, con 8 agentes el sistema estuvo parado durante una hora y se auto-borró. Poner 4 (sólo 4 núcleos) - mismo resultado. ¿Cuál podría ser el problema en este caso?
El error ha sido corregido. Por favor, inténtalo de nuevo.
 
alexvd:
El error ha sido corregido. Inténtalo de nuevo.
Funcionó con 4 agentes. Tengo 4 núcleos, ¿cuántos servicios puedo ejecutar como máximo sin que el programa se desinstale después?
 
dupter:

Servidor de problemas.

Las órdenes, de algún modo incomprensibles, llevan dos días colgadas. Es imposible borrarlos...

Tampoco puedo modificar una orden pendiente.

Si alguien lo sabe, ¿qué es?

Lo mismo. ¿Qué significa la cancelación de un pedido? ¿Ya sea en el cierre o en la apertura? ¿Una especie de requotes de ejecución de mercado?
[Eliminado]  
KillerRun:
Con 4 agentes, funciona. Tengo 4 núcleos, ¿cuántos servicios puedo ejecutar como máximo sin que el programa se desinstale después?
Lógicamente, y dados los recientes cambios, 4 y puedes.
