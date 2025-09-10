Errores, fallos, preguntas - página 752

Silent:
Oh, hombre... Gracias, estoy bien.
Interesting:

A los desarrolladores

No entiendo la lógica de ChartIndicatorDelete. ¿Cuál es el truco para trabajar con nombres cortos?

Añadir por asa y eliminar por nombre corto, ¿es lógico?

Creo que hay que cambiar el parámetro de nombre a mango o añadir un duplicado de la función con mango.

¿No es IndicatorRelease?

Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется.

 

Estimados desarrolladores de MT5 - miren su tiempo en la revisión del mercado ha corrido cuarenta segundos por delante del tiempo real.

 

El editor tiene un restablecimiento permanente de la "Vista" al iniciarse. Es decir, la barra de herramientas, la barra de estado, las herramientas y el navegador se reinician.

¿Hay alguna forma de arreglar esto?

PS Win7 64 primer lanzamiento a través de la terminal

 
Lo mismo en el 7 de 32 bits. He hecho las paces con él.
 
¿Puedes adjuntar capturas de pantalla del editor antes del cierre y después del lanzamiento?

Asegúrese de que el editor no tiene activado el modo de pantalla completa.

 

Es muy sencillo. Abre el editor (estará vacío), activa la barra de herramientas, las herramientas, el navegador, la línea. Ciérralo. Ábrelo y volverá a estar vacío.

 
¿ha pulsado F12?
 

Hmmm... Sí, ahora está guardado.

Sin embargo, no entiendo el término "pantalla completa" en este caso.

 

AU... El tiempo de la terminal se alejó del tiempo real de Berlín en 39 segundos. Para los plazos pequeños esto es súper significativo. Los candelabros se cierran (y abren) 39 segundos antes de lo que deberían. Sería bueno corregir esta tontería.

