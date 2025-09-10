Errores, fallos, preguntas - página 753
¿Puedes adjuntar capturas de pantalla del editor antes de cerrarlo y después de lanzarlo?
Asegúrese de que el modo de pantalla completa no está activado en el editor.
Gracias, se ha habilitado.
AU... El tiempo de la terminal se alejó del tiempo real de Berlín en 39 segundos. Para los plazos pequeños esto es súper significativo. Los candelabros se cierran (y abren) 39 segundos antes de lo que deberían. Estaría bien arreglar esta tontería.
Por favor, descríbalo con detalle.
¿Cuál es la hora del servidor? ¿A qué servidor se conecta? ¿Con qué lo comparas? ¿Cómo lo sincronizas con el tiempo?
De nuevo el servidor me ignora en cuanto a la ejecución de órdenes
Aquí está el registro
En este caso, 14 pares de divisas deberían cerrar
pero por alguna razón "CADJPY" no se cerró
Y así periódicamente algunos pares son simplemente ignorados al trato
Es como sumergirse 14 veces y salir 13 veces.
Describa con más detalle.
¿Tiempo del servidor? ¿A qué servidor se conecta? ¿Con qué lo comparas? ¿Cómo sincronizas tu tiempo?
La hora es la que se muestra en el "Market Watch" y las barras / velas se construyen sobre ella. No conozco ninguna posibilidad de sincronizar la hora con el tiempo real en MT5, en mi opinión, simplemente no existe. Por supuesto, me conecto al servidor de Metaquotes-Demo automáticamente cuando se inicia MT5. Lo comparo con time.windows.com GMT+1 (Amsterdam, Berlín ....) que está en mi ordenador, basta con mirar el reloj.
Investigaremos sobre el tema. En general: la hora del servidor es la ley para el terminal del cliente.
Se abrieron tres órdenes de venta durante el día, con un alcance de 1,20l. se asignó una red de arrastre de 250. En el momento del movimiento del precio hacia la parte inferior (beneficio) se disparó el arrastre y sacó el stop loss de la orden para cerrar la orden con beneficio de unos 270$. Pero ante mis ojos, el precio cruzó tranquilamente la línea de stop y se dirigió a las filas, donde ahora es rentable. ¿Qué clase de error es este?
Aquí hay otro error. Las órdenes de venta desaparecieron del gráfico, se quedaron en la de compra (que no abrí, ya que entiendo que estaba configurada por MT para cerrar la orden contraria) pero no está activa, es visible pero no se borra.
No entiendo como la gente opera en MT5 de verdad :-(
Sin embargo, no lo entiendo, tal vez esto se deba a MT5 y no a MP5, ilumíname.
LUKA-FX:
Tal vez sea el DT y no el MT5 el causante de toda esta mierda, ilumíname.