Errores, fallos, preguntas - página 753

Nuevo comentario
 
alexvd:

¿Puedes adjuntar capturas de pantalla del editor antes de cerrarlo y después de lanzarlo?

Asegúrese de que el modo de pantalla completa no está activado en el editor.

Gracias, se ha habilitado.

 
Arkadiy:

AU... El tiempo de la terminal se alejó del tiempo real de Berlín en 39 segundos. Para los plazos pequeños esto es súper significativo. Los candelabros se cierran (y abren) 39 segundos antes de lo que deberían. Estaría bien arreglar esta tontería.

Por favor, descríbalo con detalle.

¿Cuál es la hora del servidor? ¿A qué servidor se conecta? ¿Con qué lo comparas? ¿Cómo lo sincronizas con el tiempo?

 

De nuevo el servidor me ignora en cuanto a la ejecución de órdenes

Aquí está el registro

2012.06.20 14:49:14     Trades  '20015217': deal #3415019 sell 0.10 USDCAD at 1.01741 done (based on order #12467462)
2012.06.20 14:49:14     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDCAD at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:14     Trades  '20015217': deal #3415018 buy 0.10 EURGBP at 0.80688 done (based on order #12467460)
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': deal #3415017 buy 0.10 GBPCHF at 1.48840 done (based on order #12467459)
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDCAD at 0.00000
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURGBP at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURGBP at 0.00000
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 GBPCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': deal #3415016 buy 0.10 AUDJPY at 80.537 done (based on order #12467455)
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 GBPCHF at 0.00000
2012.06.20 14:49:13     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 CHFJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': deal #3415015 buy 0.10 EURJPY at 100.250 done (based on order #12467453)
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 CHFJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 AUDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': deal #3415014 buy 0.20 GBPJPY at 124.253 done (based on order #12467452)
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 AUDJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': deal #3415013 buy 0.10 CADJPY at 77.619 done (based on order #12467450)
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:12     Trades  '20015217': exchange buy 0.20 GBPJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': deal #3415012 buy 0.10 AUDUSD at 1.01979 done (based on order #12467448)
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.20 GBPJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 CADJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': deal #3415011 buy 0.10 USDJPY at 78.974 done (based on order #12467447)
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 CADJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 AUDUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': deal #3415010 buy 0.10 EURUSD at 1.26947 done (based on order #12467445)
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 AUDUSD at 0.00000
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDJPY at 0.000 placed for execution
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': deal #3415009 buy 0.10 EURCHF at 1.20092 done (based on order #12467443)
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 USDJPY at 0.000
2012.06.20 14:49:11     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURUSD at 0.00000
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': deal #3415008 sell 0.10 USDCHF at 0.94591 done (based on order #12467441)
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': deal #3415007 buy 0.10 GBPUSD at 1.57336 done (based on order #12467439)
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 EURCHF at 0.00000
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange sell 0.10 USDCHF at 0.00000
2012.06.20 14:49:10     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 GBPUSD at 0.00000 placed for execution
2012.06.20 14:49:09     Trades  '20015217': exchange buy 0.10 GBPUSD at 0.00000

En este caso, 14 pares de divisas deberían cerrar

pero por alguna razón "CADJPY" no se cerró

Y así periódicamente algunos pares son simplemente ignorados al trato

Es como sumergirse 14 veces y salir 13 veces.

 
alexvd:

Describa con más detalle.

¿Tiempo del servidor? ¿A qué servidor se conecta? ¿Con qué lo comparas? ¿Cómo sincronizas tu tiempo?

El tiempo - es lo que se muestra en el "Market Watch" y se utiliza para construir barras/curvas. No conozco la posibilidad de sincronizar la hora con el tiempo real en MT5. Por supuesto, me conecto al servidor de Metaquotes-Demo automáticamente cuando se inicia MT5. Lo comparo con time.windows.com GMT+1 (Amsterdam, Berlín ....), que está en mi ordenador, basta con mirar el reloj.
 
Arkadiy:
La hora es la que se muestra en el "Market Watch" y las barras / velas se construyen sobre ella. No conozco ninguna posibilidad de sincronizar la hora con el tiempo real en MT5, en mi opinión, simplemente no existe. Por supuesto, me conecto al servidor de Metaquotes-Demo automáticamente cuando se inicia MT5. Lo comparo con time.windows.com GMT+1 (Amsterdam, Berlín ....) que está en mi ordenador, basta con mirar el reloj.

Investigaremos sobre el tema. En general: la hora del servidor es la ley para el terminal del cliente.

 
alexvd:

Investigaremos sobre el tema. Y en general: el tiempo del servidor para el terminal del cliente es la ley.

Gracias, tanto por las respuestas como por corregir el error. La hora es ahora la misma que la verdadera GMT+1.
 

Se abrieron tres órdenes de venta durante el día, con un alcance de 1,20l. se asignó una red de arrastre de 250. En el momento del movimiento del precio hacia la parte inferior (beneficio) se disparó el arrastre y sacó el stop loss de la orden para cerrar la orden con beneficio de unos 270$. Pero ante mis ojos, el precio cruzó tranquilamente la línea de stop y se dirigió a las filas, donde ahora es rentable. ¿Qué clase de error es este?

 

Aquí hay otro error. Las órdenes de venta desaparecieron del gráfico, se quedaron en la de compra (que no abrí, ya que entiendo que estaba configurada por MT para cerrar la orden contraria) pero no está activa, es visible pero no se borra.

No entiendo como la gente opera en MT5 de verdad :-(

Sin embargo, no lo entiendo, tal vez esto se deba a MT5 y no a MP5, ilumíname.

 

LUKA-FX:

Tal vez sea el DT y no el MT5 el causante de toda esta mierda, ilumíname.

La MT5 no tiene nada que ver. ¿Qué es la DC?
 
En Alpari es imposible cerrar posiciones desde ayer hasta ahora. ¿Qué es? ¿Tienen problemas o es la MT5?
1...746747748749750751752753754755756757758759760...3188
Nuevo comentario