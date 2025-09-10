Errores, fallos, preguntas - página 745
Este código se compila sin una sola advertencia. Aunque probablemente ni siquiera debería compilar.
Esta operación está permitida en MQL5 como alternativa a uinon.
Se ha resuelto - añadiremos una advertencia. Y una conversión explícita a la estructura para eliminar la advertencia.
Así que imprecisiones menores (Sobre el número 8 en la pista)
¿Me pueden decir por qué en el MetaEditor MT5 no se muestran los consejos si la letra no es la correcta? En MT4 no importa el caso, pero aquí es terriblemente inconveniente, parece que tengo una configuración incorrecta del MetaEditor
¿Qué es lo que no le gusta? 8 funciones sobrecargadas. Haciendo clic arriba y abajo puede seleccionar la sobrecarga que desee.
Es que en la edición dice que sólo hay una opción para esta función (para el tipo doble), no menciona las otras.
¿Pueden decir por qué en el MetaEditor MT5 no se muestran los consejos si las letras no son correctas? En MT4, las mayúsculas y minúsculas no importan, pero aquí es terriblemente inconveniente, parece que algunos ajustes están mal en mi MetaEditor
es decir, no es un tipo de ajuste, sino que es cómo funcionan las pistas en el meta-editor5?
Hmm, bueno, ¿por qué necesita este tipo de consejos si el caso no se adivina, usted todavía tiene que entrar en la Ayuda, no quiero ser grosero, pero entonces claramente "no un crédito" a los desarrolladores - en MT4 consejos me ayudó mucho al aprender el idioma
Fuera de rango no es del compilador. Se trata de un error de ejecución.
El sistema de ejecución ha calculado estúpidamente el desplazamiento y no pasará nada si en el cálculo han intervenido índices incorrectos, pero no has sobrepasado los límites del array. Pero si comprobamos los índices de forma inteligente, cada uno por separado, entonces obtendremos frenos concretos en la ejecución
Gracias por su mensaje.
Esta operación está permitida en MQL5 como alternativa a uinon.
Se ha resuelto - añadiremos una advertencia. Y una conversión explícita a la estructura para eliminar la advertencia.
Así que no es un error, es una característica (está diseñado así).
¿La imantación sólo funciona con el precio Open?
No más exactamente parece que hay algún deslizamiento de la escala o algo así.
La tendencia está atascada en algún lugar entre las barras.