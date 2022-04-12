Zona de acumulación y tendencia - página 9
Asunto: algo sobre las tendencias. La tendencia de la libra es sólo de compra. El que vende lo hace por su cuenta y riesgo y el que gana dinero lo compra.
¿Es por eso que negocia con el centavo?
Tal vez. Los británicos han subido la apuesta un poco.
A mi modo de ver, el precio siempre se mueve de la misma manera. Por ejemplo.
Aquí está el gráfico horario. Hay una pequeña consolidación y una salida de la misma. Después de la repetición de la prueba, hice una operación de compra.
El mismo par pero del gráfico de 5M. Hay una pequeña consolidación y la reprueba de esta zona. ¿No es un movimiento de precios perfecto?))
No es exactamente lo mismo, en la parte izquierda del gráfico el spread de las velas es "bajo" Pero más tarde tenemos mooves amplios, es decir, podemos hacer una suposición - el mercado ha alcanzado el nivel objetivo y hay una acumulación (como una de las variantes), de acuerdo con los informes SOT podemos observar que los grandes jugadores tienen una posición de tiempo en ambas direcciones y "fase de reposicionamiento" (cambio de tendencia) se está formando estructuralmente en la forma de un plano.
También podemos observar el par EUR-GBP y el euro en la zona de niveles de corrección tras la subida del Brexit.
No es exactamente lo mismo, en la parte izquierda del gráfico el spread de las velas es "bajo". Es decir, podemos hacer una suposición de que el mercado ha alcanzado el nivel objetivo y está acumulando (como una de las variantes), según los informes de SOT podemos ver que los grandes jugadores tienen posiciones grandes de una sola vez en ambos sentidos y la "fase de reposicionamiento" (cambio de tendencia) se está formando estructuralmente como un plano.
Feliz Navidad. Veo tu punto de vista sobre la igualdad o no. Ya veo,
que mi TS funciona y trato de mantenerla. Pero no tengo todo
probado y trabajado. Hay ruidos de comercio, e interfieren.
No hay forma de escapar de ellos. Por eso sigo probando y trabajando.
Mis estudios nunca terminarán en el mercado.
¿Qué puede compartir? ¿O puede presumir de ello?
Hola compañía de ferias... se quitó el plátano, puede seguir....fot la inflación está aumentando, el banco central está subiendo la tasa - por lo que la moneda debe ser cada vez más barata, ¿por qué entonces la libra está subiendo...)) también estaba de pie... Ah, y casi se me olvida Feliz día 22 insidioso y estas navidades....oh qué va a pasar, qué va a pasar - un trastorno completo del orden mundial, quizás nos ilegalicen como especuladores malintencionados...))
¿Cuáles fueron las condiciones previas a la caída?
Te lo dije: la inflación se supone que abarata la moneda del estado emisor...
pero pone toda la maquinaria patas arriba...))
La verdad es que no.
En primer lugar, se calcula el componente del precio en la AT. Y con la acumulación de liquidez el resto.
Es una técnica habitual para obtener beneficios).