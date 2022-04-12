Zona de acumulación y tendencia - página 10
La verdad es que no.
El componente del precio de la AT se calcula primero. Y con la acumulación de liquidez, el resto.
Es un truco habitual para obtener beneficios).
Bien, bien... todo sucede cuando la liquidez se acumula, pero el componente del precio se resuelve primero, es decir, hasta que el precio alcanza su nivel previsto, todo seguirá igual...
Todavía no lo entiendo... la inflación es - es... qué más se necesita para volar hacia abajo sin parar, y bueno, lo consiguió todavía hay algo de liquidez amortiguando un aterrizaje brusco... y la tasa, para nuestros estándares, no ha subido tanto...)))
Su razonamiento es correcto, la tasa no es mucho, pero ya hay un exceso de tasas con poco desbordamiento de las inversiones rentables para el dinero grande. Este es el primer paso.
Es decir, ha comenzado el lento flujo de grandes cantidades de dinero/capital hacia las monedas refugio - salida de capitales al extranjero, al yen y a otros lugares... y entonces para qué necesitamos dinero si no lo necesitamos, igual que nosotros - mucha moneda, pero yace como peso muerto hasta que se deprecia completamente, como un fondo de rescate nacional.... por si acaso...))Eso es todo, fin de la operación - a descansar también...))
La cuestión es esencialmente el dinero vacío que se intenta convertir. Todos en el mundo quieren joderse unos a otros.
Creo que la guerra de divisas se ve en términos de inflación. El dólar siempre ha sido fuerte. Pero dicen que se debilitará.
Nos fijamos en los Estados Unidos:
También puede comparar los tipos de los bancos centrales.
En los países en los que la inflación disminuye, significa que la moneda nacional se fortalece. Pero esto es así desde el punto de vista del "tipo de cambio justo".
Sin embargo, para llenar las arcas más rápidamente, la moneda no parece más fuerte. Creo que es una intervención artificial.
La gasolina es más cara porque el petróleo es más caro (lógico)
La gasolina se encarece porque el petróleo se abarata y no es rentable producirla (lógico)
Esperando un movimiento similar en el canadiense.
Tienes que vivir cerca de la terminal. ¿Hay alguna forma de automatizar esta creación?
Hola Vov. No soy programador, así que no sé qué responder.
El trabajo autónomo está ahí, todo se hará si se formalizan los criterios
Dime, ¿cómo se explica a un código para comprar (comprar comercio)
después de salir de la zona (acumulación, consolidación, etc.) en el retest.
Pero no inmediatamente, sino después de un pequeño "redondeo" como en la imagen.
¿Y no en el primer toque después del "redondeo"?))