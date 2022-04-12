Zona de acumulación y tendencia - página 4
Por ejemplo, esta es la situación en la víspera.
Una pequeña zona de acumulación. Esperando una salida de la misma
y en el punto de compra.
Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos.
Si registra todos los RSI es mayor que 72 o menor que 28, entre M15 y D1, y ver a qué precio se igualan al menos una vez.
Como puede ver, el RSI ha dado históricamente una señal a casi cualquier precio.
Pero si comprueba los precios que se han repetido al menos 400 veces, verá que históricamente ha habido precios en los que el RSI ha dado una señal en el mismo lugar.
Así que la pregunta sigue siendo si esto debe ser considerado como: ¿Zona de Acumulación / Zona de Distribución?
No me repugna el indicador RSI. Y no tengo en cuenta sus señales.
No confío en el indicador RSI. Y no tengo en cuenta sus señales.
No importa el indicador que se utilice, aunque sea en un cruce de MA100 y MA50. Lo que importa es si esos cruces se forman a determinados precios.
No interferiré más en tu proceso de aprendizaje.
Tome MatLab, forme un paseo aleatorio, añada estacionales y aplique su método. Compara el resultado. ¿Has visto las zonas? Y no hay ninguna.
Maxim Kuznetsov, ¿intentas hacerme cambiar de opinión?
Lo principal en el comercio no es el beneficio.
Yo he elegido el mío, y trato de utilizarlo.
He elegido el mío y estoy intentando utilizarlo y probarlo.
En la libra, salió bien en general. Hubo una reacción de una pequeña zona de acumulación.
Cerré 17 pips en la operación y puse el saldo en una compra.
Hay un patrón. Pero no hay un patrón para saber cómo va a funcionar. La media es de 50/50. Estás cavando en el lugar equivocado.
¿Qué diferencia hay en la forma en que funcionará? Órdenes de parada, dondequiera que se produzca la ruptura, ahí es donde se abre. En la gran mayoría de los casos. Sólo hay que entender que casi siempre hay un retroceso en una inversión. Si se rompe la señal de apertura, deberíamos cerrar.
Sorprendido. Es evidente para un caballo, como decía uno de mis profesores. No hay ninguno en MathLab en random-walk. Lo siento, sólo hay en el mercado real. Y lo están haciendo muy bien.
Aquí hay una situación similar en el canadiense. Zona de acumulación... salir de ella... volver a probar y beneficiarse.
Ya se ha cerrado parte del trato. Es aburrido comerciar. Todo es previsible)))
Puede ser más o menos, pero no será aburrido después de aumentar los volúmenes). ¿Qué reglas tiene para salir de una posición?