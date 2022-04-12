Zona de acumulación y tendencia
Hola a todos y feliz año nuevo a vosotros amigos.
Me gustaría plantear el tema de la zona de acumulación o la zona de consolidación (como se quiera llamar).
En general, si hay alguna regularidad, si después de salir de esta zona de acumulación, el precio continúa su movimiento.
En general, este es uno de los muchos sistemas de comercio que quería discutir. Me gustaría mostrarles una captura de pantalla que he utilizado en mis operaciones.
La supuesta discusión sobre los pares de dólar euro, dólar libra, dólar canadiense. Puede presentar sus variantes.
Como puede ver, hay ciertas zonas (pequeñas) y hay una reacción en ellas.
Me gustaría recopilar estadísticas con su ayuda. Espero que me puedan ayudar)))
Bien, llamémosles niveles o zonas. El significado es el mismo, el precio se ha detenido en estos lugares antes de cambiar de dirección o continúa hacia el siguiente nivel.
Por ejemplo, el análisis de los niveles de sobrecompra y sobreventa del indicador RSI en el marco temporal H2 del 01.01.1990.
Niveles mostrados en el marco temporal D1
Niveles que aparecen en el marco temporal W1
Antes de continuar con el tema de los niveles universales, quería entender cómo se define esta zona(zona de acumulación o zona de consolidación).
Primero miro el gráfico de 4 horas o diario donde está el precio y después de 30m o 15m busco un punto de entrada.
Lo hago con uno de los muchos en los últimos años.
Me gustaría conocer su opinión.
Si no he entendido mal, no busques en absoluto si esa zona ha existido históricamente (en el rango de precios especificado).
Todo lo que históricamente se ha trabajado ya.
A menos que, por supuesto, haya habido un cruce.
Es decir, si se lanza un nivel de la historia que se ha cruzado una, dos o más veces,,,,
ya no es tan importante. Hay que mirar los niveles más cercanos.
Me gustaría conocer su opinión.
Me pregunté si las lecturas del indicador RSI forman algún tipo de patrón que se pueda observar como niveles de precios en los que el indicador indica un cambio de tendencia. Creo que dicho patrón existe, se puede ver claramente en las imágenes adjuntas de arriba.
No Lolita, estás equivocada. Ningún indicador le dirá que la tendencia ha cambiado.
