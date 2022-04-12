Zona de acumulación y tendencia - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Dime, ¿cómo se explica a un código para comprar (comprar comercio)
después de salir de la zona (acumulación, consolidación, etc.) en el retest.
Pero no inmediatamente, sino después de un pequeño "redondeo" como en la imagen.
¿Y no en el primer toque después del "redondeo"?))
Si no puedes explicar el código, entonces la idea es una basura, tosca pero cierta. Es decir, sus fantasías.
Y eso es sólo un punto. Del mismo modo, también aplico canales inclinados y salidas de ellos.
+ movimientos de impulso en TFs pequeños (excepto en 1m) y su interrupción por impulsos más fuertes en los volúmenes. (volumen estándar)
Y mucho más..... No creo que sea posible prescribir esto.
Y eso es sólo un punto. Del mismo modo, también aplico canales inclinados y salidas de ellos.
+ movimientos de impulso en los TFs pequeños (excepto 1m) y su interrupción por impulsos más fuertes en los volúmenes. (volumen estándar)
Y mucho más..... No creo que sea posible prescribir esto.
Así que es aleatorio.
No, todo está en un paquete.
Dime, ¿cómo se explica a un código para comprar (comprar comercio)
después de salir de la zona (acumulación, consolidación, etc.) en el retest.
Pero no inmediatamente, sino después de un pequeño "redondeo" como en la imagen.
¿Y no en el primer toque después del "redondeo"?))
La forma más fácil es probablemente a través de un zigzag.
Es un tema que Gerchik utiliza con gran detalle
Es un tema que Gerchik utiliza con gran detalle
Feliz Navidad para ti. Veo tu punto de vista sobre la igualdad o no. Puedo ver
que mi T.C. está funcionando y estoy tratando de mantenerlo. Pero no tengo todo
probado y trabajado. Hay ruidos de comercio, e interfieren.
No hay forma de escapar de ellos. Por eso sigo probando y trabajando.
Mis estudios nunca terminarán en el mercado.
¿Qué puede compartir? Ya sabes, ¿presumir?
Después de las vacaciones, estoy trabajando en mi trabajo de TS y optimización con el enfoque en el análisis técnico y el fondo informativo (a veces no miro lo que está sucediendo en el calendario económico durante semanas), es decir. estimaciones de expertos Warren Buffett, Rey Dalio son personas con capital y pueden permitirse más de una calculadora, en particular Buffett hace un par de años sugirió que de acuerdo con su metodología (indicadores contables) la selección de acciones no tiene ningún potencial en el mercado y sólo se sientan con lo que tienen, y en el dinero, sin embargo, el S / P crece. Ray Dalio utiliza la diversificación . Es interesante escuchar su evaluación de la situación , dado que probablemente tienen expertos ( departamentos) evaluando sectores de la economía . Y esto es sólo un fragmento (rompecabezas), y dado que los mercados están todos interconectados, para el panorama general, estoy de acuerdo en que "el aprendizaje nunca terminará" .
Con las vacaciones pasadas, también estoy trabajando en el TS y la optimización con el enfoque en el análisis técnico, más el fondo de información (a veces puedo pasar semanas sin mirar lo que está sucediendo en el calendario económico), es decir. estimaciones de expertos Warren Buffett, Ray Dalio son personas con capital y pueden permitirse más de una calculadora, en particular Buffett hace un par de años sugirió que de acuerdo con su metodología (indicadores contables) la selección de acciones no tiene ningún potencial en el mercado y sólo se sientan con lo que tienen, y en el dinero, sin embargo, el S / P crece. Ray Dalio utiliza la diversificación . Es interesante escuchar su evaluación de la situación , dado que probablemente tienen expertos ( departamentos) evaluando sectores de la economía . Y esto es sólo un fragmento (rompecabezas), y dado que los mercados están todos interconectados, para el panorama general, estoy de acuerdo en que "el aprendizaje nunca terminará" .
Para escuchar su evaluación de la situación hay que tener millones de dólares en la cuenta, no un centenar
Los analistas financieros no siempre se toman la molestia de calcular, sino que reúnen información a varios niveles y se forman una valoración de mercado. Y es fácil desprenderse de decenas de miles simplificando la situación.