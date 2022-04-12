Zona de acumulación y tendencia - página 5
Aumentar el volumen del acuerdo no será aburrido )). ¿Cuáles son sus reglas para salir de una posición?
No es necesario. No me aburro.
Hay varios parámetros. Pero la principal es la inversión de la señal.
La salida es la aparición de una nueva zona de acumulación, ¿es así como lo entiendo?
Bueno, casi. Pero no es lo único en lo que me baso. Varias técnicas.
Se muestra el nivel de TP donde se apoya la flecha.
Por supuesto, puede haber una tendencia y entonces habrá que lamentar el cierre prematuro de una posición rentable. Pero aquí también hay variantes. Lo más probable es que se produzca un rebote del nivel. En caso de reanudación del movimiento bajista, confirmada por la ruptura del nivel, no hay nada que impida retomar una posición, por ejemplo.
El acuerdo se hizo desde la zona de resistencia.
Después de la salida del canal formado, haré la operación principal hacia el objetivo inferior.
Varios parámetros. Pero la principal es la inversión de la señal.
Todos estos cuadrados y rectángulos son MUY subjetivos, quiero "dibujar" en este lugar o un poco más amplio..., dependiendo de cómo me sienta y de cuánto haya bebido antes...
Una vez más, ¿cómo probar esta "pintura de roca" ...?
Se necesita mucha experiencia en el comercio y un ojo de lágrima de los gráficos.
Creo que usted está entre ellos. Y para probar, hay que entender
no se trata sólo de plazas. Hay que tener en cuenta muchos parámetros diferentes
para decidir dónde y cómo dibujar esos cuadrados.
¡Ya veo! No es posible probar...
Es una pena... Sin embargo...
Sí, no se puede escribir un robot sobre eso.
