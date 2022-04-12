Zona de acumulación y tendencia - página 12

Veniamin Skrepkov #:

Los analistas financieros no siempre se toman la molestia de calcular, sino que reúnen información a varios niveles y se forman una valoración de mercado. Y es fácil desprenderse de decenas de miles simplificando la situación.

Los analistas financieros... ¿Es como en la banca de inversión? Divertido
 
Vladimir Baskakov #:
Los analistas financieros... ¿Es como en la inversión? Divertido

No me molesto en escuchar los pronósticos de terceros regularmente, pero tengo una idea, algunos presentan el material con un argumento lógico, otros simplemente "cortan la verdad", y cuando

tienen una mezcla de "maquillaje analítico" - una cabeza afeitada con una chaqueta de marca, es gracioso.

 

Una operación de compra desde el límite inferior de la zona. Ya ha cerrado la mitad.

Si el precio se mueve como en la captura de pantalla, añadiré la operación.

 

no todas las cifras de las pymes son igual de útiles

especialmente para aquellos que buscan zonas marginales

;)

Aleksandr Yakovlev #:

Canadá subirá mientras el petróleo suba. Observe el gráfico semanal, no el de 15 minutos)

 
dryun777 #:

Gracias por la información.

No escucho consejos))

Aleksandr Yakovlev #:

hmm, bueno, ¡siéntese en los puntos negativos!))
dryun777 #:
¡Hermano, por fin has vuelto! ¡La única persona cuerda aquí!
Vladimir Baskakov #:
Todo el mundo parece diferente en el nuevo año) - extraño, cambiado, enojado, ¿qué le pasa a la gente?
dryun777 #:
Todavía no han aprendido a comerciar, por eso están al pedo
