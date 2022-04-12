Zona de acumulación y tendencia - página 12
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Los analistas financieros no siempre se toman la molestia de calcular, sino que reúnen información a varios niveles y se forman una valoración de mercado. Y es fácil desprenderse de decenas de miles simplificando la situación.
Los analistas financieros... ¿Es como en la inversión? Divertido
No me molesto en escuchar los pronósticos de terceros regularmente, pero tengo una idea, algunos presentan el material con un argumento lógico, otros simplemente "cortan la verdad", y cuando
tienen una mezcla de "maquillaje analítico" - una cabeza afeitada con una chaqueta de marca, es gracioso.
Una operación de compra desde el límite inferior de la zona. Ya ha cerrado la mitad.
Si el precio se mueve como en la captura de pantalla, añadiré la operación.
no todas las cifras de las pymes son igual de útiles
especialmente para aquellos que buscan zonas marginales
;)
Una operación de compra desde el límite inferior de la zona. Ya ha cerrado la mitad.
Si el precio se mueve como en la captura de pantalla, añadiré la operación.
Canadá subirá mientras el petróleo suba. Observe el gráfico semanal, no el de 15 minutos)
Gracias por la información.
No escucho consejos))
Gracias por la información.
No escucho consejos))
hmm, bueno, ¡¡¡siéntate bien!!!)
¡Hermano, por fin has vuelto! La única persona cuerda aquí.