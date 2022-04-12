Zona de acumulación y tendencia - página 2
Lilita
Litita. ¿Es correcto?
¿O para escribir en inglés? ¿Cómo se escribe?
Me disculpo de antemano por la pronunciación incorrecta.
Ningún indicador le dirá que la tendencia ha cambiado.
No es necesario seguir discutiendo porque no he dicho lo que el indicador mostrará en el futuro. Dije que miraba las lecturas de los indicadores como niveles de precios en los que el movimiento del precio cambiaba de dirección.
Nunca detectará un cambio de tendencia en un gráfico diario o de 4h por el RSI.
Dije que miraba las lecturas de los indicadores como niveles de precios en los que el movimiento del precio cambiaba de dirección.
Por lo que he escrito más arriba, deduzco que no estás comerciando.
Pero eso es puramente mi suposición.
A mi modo de ver, el precio siempre se mueve de la misma manera. Por ejemplo.
Aquí está el gráfico horario. Hay una pequeña consolidación y una salida de la misma. Después de la repetición de la prueba, hice una operación de compra.
El mismo par pero del gráfico de 5M. Hay una pequeña consolidación y la reprueba de esta zona. ¿No es un movimiento de precios perfecto?))
¿Interfiere uno con el otro?
La mayoría de las personas son capaces de hacer varias cosas a la vez. Incluso puedes mirar, mientras sigues hablando y haciendo algo con las manos, que ya son 3 acciones :)
Bueno, eso es comprensible. ¿Tiene una opinión sobre el tema de la rama?
¡¡¡No entiendo tu punto de vista!!!
Si se trata de comercio de divisas, entonces MQL Market muestra el producto con el que comercio. Hace ya 6 años que se sentaron las bases de la idea de los niveles universales correspondientes a los distintos instrumentos financieros.
Bueno, todo eso es comprensible. ¿Alguna opinión sobre el tema de la rama?
Sí, lo hice.
---
Como suele ser el caso, si el precio ha salido del canal y no ha cruzado las 3 distancias del canal, hay una gran posibilidad de que se produzca un retroceso brusco.
He marcado 2 zonas en la captura de pantalla.
Si no pasa de 1,1385, hay un gran cortocircuito, y si lo hace y lo hace, podemos considerar de nuevo una posición larga.
¿Qué puedo contestarle? Si digo "sí", me preguntarás dónde está la señal que confirma mis palabras. Puedo responder que este sitio web es un espacio público, y no publicaré más información en un espacio público que la necesaria. Como en cualquier otro sitio web, no es necesario publicar información sobre uno mismo.