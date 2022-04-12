Zona de acumulación y tendencia - página 14
No. No me ofendo.
Y en cuanto a "exponerlo", he dicho mi punto de vista.
Y puede que no sea el mismo que el suyo.
Pero no te voy a contar los entresijos de mi TS.
aquí hay más!!! es una forma de rectángulo! continuación de la tendencia
No necesito esos regalos!!! Ya has tomado las primeras operaciones en el stop!!!! y los movimientos fugaces dentro del día, es una tontería!!! La figura se acabará!!! Loprincipal es la paciencia!!! Y los que compren en este par, perderán!!!
Dichos ociosos.
Y mis palabras favoritas son "te lo dije".
Dichos ociosos.
Y mis palabras favoritas son "te lo dije".
¡GENIAL!
Hola a todos y feliz año nuevo a vosotros amigos.
Me gustaría plantear el tema de la zona de acumulación o la zona de consolidación (como se quiera llamar).
En general, si hay alguna regularidad, si después de salir de esta zona de acumulación, el precio continúa su movimiento.
En general, este es uno de los muchos sistemas de comercio que quería discutir. Me gustaría mostrarles una captura de pantalla que he utilizado en mis operaciones.
La supuesta discusión sobre los pares de dólar euro, dólar libra, dólar canadiense. Puede presentar sus variantes.
Como puede ver, hay ciertas zonas (pequeñas) y hay una reacción en ellas.
Me gustaría recopilar estadísticas con su ayuda. Espero que me puedan ayudar)))
AUD_USD, M-15 marcó zonas donde el par operó en el rango (la semana pasada), podemos suponer que se trata de volúmenes de cierre cómodos (compra-venta, en ciertos niveles), pero como no conocemos los volúmenes, sólo podemos especular, es decir no sabemos los volúmenes, sólo podemos adivinar, es decir, las órdenes se acumulan en el banco en una bahía, en el otro - vender, y una de las pilas es más gruesa, será la causa del movimiento. también no sabemos la naturaleza de las órdenes - las transacciones comerciales, el intercambio, el Banco Central de formación de reservas de oro, etc. es decir, la duración de la ejecución de la orden es diferente.
AUD_USD M-15 , asignado 4 zonas, el canal se construye en 3 puntos es decir, ya hay una posibilidad de Tech.Anal. ( en los extremos de las zonas planas ) , si consideramos la semana en su conjunto es visible que el cierre no es fuertemente "ido" de la apertura es decir.es decir, toda la semana principalmente plana, pero hubo actividad de compra ( 7274 ) , también como un elemento de los niveles de pivote TA , desviaciones estándar y además de esos . Además de esos momentos tenemos que tratar de interpretar lo que está sucediendo - lo que está comprando - comprando - vendiendo - vendiendo, los volúmenes diarios o algo grande, porque el movimiento de venta puede ser la realización de una orden de "caja" (en el momento) para cambiar las cotizaciones a niveles favorables para futuras órdenes de compra.
¿Cuál es su opinión sobre el canadiense?
En las tendencias bajistas, han rebotado desde la frontera del canal y el nivel de 2700, 2800 ha probado repetidamente, y, la pregunta sobre el nivel 27, H-3, en el área de 15 - horas considero los 2605 y niveles S / R , y en previsión de las noticias de la Fed , hoy, podemos esperar una mayor volatilidad , pero en general, las cotizaciones son "apretado" entre el nivel 27 y el canal , D - 1 - 1.5 Voy a observar la reacción a los niveles cercanos , existe el potencial de la "caída" de la figura tres y si este escenario se realizará , tal vez en correlación con el euro o alternativamente hacia abajo a través de la parte superior .
¿Cuál es su opinión sobre el canadiense?