Zona de acumulación y tendencia - página 16
Si el foro y este hilo están vivos, publique aquí.
¿Y alguien está interesado en ver mis predicciones?
Si no, puede archivarse en ............
Cualquier estrategia puede ser de interés para los compañeros si se basa en la TEORÍA o en un patrón fuerte.
DIBUJAR líneas horizontales o rectángulos no es ni una teoría ni un patrón - es una opinión SUBJETIVA de un comerciante individual, interesante sólo para él personalmente...
Cualquier estrategia puede ser de interés para los compañeros si se basa en la TEORÍA o en un patrón fuerte.
DIBUJAR líneas horizontales o rectángulos no es ni una teoría ni un patrón - es una opinión SUBJETIVA de un comerciante individual, interesante sólo para él personalmente...
El mercado financiero fue creado por personas. Y todo, repito TODO lo que se hace en el mercado,
todo lo que el precio dibuja es analizable, un patrón.
Y la forma de calcular este patrón y dónde lo ve depende de cada comerciante.
Y decir que esto no se refiere a la teoría o a la regularidad es una tontería, por lo menos.
Si mi visión del mercado o más bien el dibujo del precio da al menos un 80% de ofertas positivas,
debe dar al menos interés por parte de los comerciantes.
Si no, no insistiré..........
Hola,
Hay un indicador de trabajo en su tema.
Allí también hay barreras de límite que limitan la salida de laacumulación.
Mira un poco en otros terminales para colocar un perfil volumétrico / perfil de mercado...
Los rangos se ven hermosos sólo en nuestra imaginación...
¡¡¡Casi no hay acumulaciones perfectas en los mercados !!!
Irás a la casa de baños para hacer publicidad.
No quiero ver mis previsiones sin una explicación del modelo en el que se basan. Pues porque en ese caso no hay nada que discutir, salvo el hecho de que "no se hizo realidad".
Los modelos se explicarán en otros hilos.
Aleksandr Yakovlev #:
lo que dibuja el precio es analizable, un patrón.
Y la forma de calcular este patrón y dónde lo ve depende de cada comerciante.
¡Ese es el engaño! Por eso el 95% de los comerciantes pierden sus depósitos...
Todos los que piensan que " depende de cada comerciante", intentan crear para sí mismos un modelo SUBJETIVO de estrategia - ¡LO QUE VEMOS, LO QUE CANTAMOS!
El resultado es lógico: ¡pérdida del depósito!
Pero usted continúa su sufrimiento - ciertamente no le hará daño ... Otros, muy probablemente, dañarán inequívocamente ...
Veo que nadie está interesado. Adiós, entonces.
Moderadores, borrad el hilo.
La acumulación es simplemente un retroceso en una tendencia. Aquí es donde anoté, seguido de Impulso... salida de la zona de Acumulación, el valor del Impulso es desconocido, pero a menudo hay una parada en el siguiente nivel clave
Aquí ocurre la Acumulación bajo el nivel... Lo que queda por trazar es el momento en que se produce la salida de esta Zona de Acumulación