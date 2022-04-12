Zona de acumulación y tendencia - página 6
Sí, no se puede escribir un robot sobre eso.
y qué es la Acumulación - ¿cuál es la definición?
En segundo lugar, qué es la tendencia, la definición...
y qué es la Acumulación - ¿cuál es la definición?
Wikipedia al rescate)))Estoy un poco ocupado con otras cosas aquí - comerciando, no explicando palabras.
por lo que la wikipedia tiene una redacción diferente. Si no puede definir la acumulación y la tendencia, ¿qué hace después?
Hey hey, cuidado, hermano. Ese no es el objetivo de esta conversación. Puede o no puede.
Estoy en medio de otra cosa. Si no conoces las palabras sencillas.
ese es tu problema. No voy a responder más a preguntas e invectivas como esa.
Si tienes algo que decir sobre el tema, dilo.
Un poco sobre el desglose. Pero me gustaría ver un retest correcto.
Hay un pequeño retest. El último intercambio fue eliminado.
Pero como estaba previsto, hizo una operación desde el retest.
El tiempo dirá lo que ocurre después.
Bueno, en principio el precio salió bien.
El precio pasó 20 pips y cerré la mitad de la operación y la puse en compra.
A la espera de más)))
En cada situación hay un desarrollo 50/50.
Lo único que queda es encontrar lugares en los que se pueda colocar una operación con un despegue al menos dos veces mayor que el stop.
Se trata de calcular el ATR para que la parada esté dentro de los límites razonables y la toma esté realmente al alcance.
Trabajar con acumulaciones y cajas es uno de los mejores métodos. Una vez que el precio ha salido de la acumulación, tiene un margen de APR. Pero la predictibilidad sigue siendo del 50%. Todo es cuestión de RR.
Tu opinión es escuchada)))
