Zona de acumulación y tendencia - página 8
Gracias.
De nada.
Presta también atención a los niveles circulares. Veo que con tu técnica es importante hacer un seguimiento.
Presta también atención a los niveles circulares. Veo que con tu técnica es importante llevar un control.
Presto atención a todo tipo de cosas.
Yo buscaría zonas de compresión más que de acumulación. Mucho mejor. Los fractales, dos superiores y dos inferiores, son útiles para encontrar.
Estoy de acuerdo, después de la compresión, suele haber un movimiento impulsivo.
Todo esto está programado y probado.
Si el Comerciante pudiera evaluar las pruebas sobre el "cuadro" propuesto, entonces habría una conversación sustantiva... Pero por ahora - una salpicadura..., y muchas, muchas palabras superfluas...
No todo está probado. Tiene que haber un sistema de comercio, no una prueba en una foto.
Peroes más difícil tratar conun sistema de comercio. Hay que tener en cuenta muchas circunstancias. Se necesita una determinada mentalidad y habilidades.
¿Y qué aportan las pruebas bonitas? En la vida real, son un punto de inflexión.
Sí, bueno, la culpa es de los exámenes, no del imbécil que construyó una estrategia torcida...
Un poco sobre el desglose. Pero me gustaría ver un retest correcto.
Enhorabuena por otro alce. El movimiento subirá. No me des las gracias.
Tiene razón, vende libras