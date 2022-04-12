Zona de acumulación y tendencia - página 15
No voy a dar más consejos, no me interesa aquí.
¿Te has registrado en el sitio hace 15 minutos sólo para escribir que no te interesa?
Qué raro)))
La libra se mueve hacia 1,33700. Deberíamos buscar puntos de reversión allí.
Para los canadienses, ya he hecho un pantallazo para esta semana. Todo sucedió como en la captura de pantalla.
Se acaba de formar una pequeña señal de venta en el yen. Tendremos que dejar los oficios por la noche.
Se ha formado una señal de venta en el canadiense. Habrá un ligero descenso en el precio.
Hay un punto de entrada en el yen desde una pequeña zona de acumulación.
Esta pequeña zona está dentro de una zona más grande.
Después de la salida, voy a rellenar.
Se ha formado 1 señal más
Hay una señal hacia el norte en la víspera.