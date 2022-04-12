Zona de acumulación y tendencia - página 3
¿Qué puedo decirte? Si digo que sí, me preguntará dónde está la señal que confirma lo que digo. Puedo responder que este sitio web es un espacio público y no voy a publicar más información en un espacio público que la necesaria. Al igual que cualquier otro sitio web, no es necesario publicar información sobre uno mismo.
No, no lo haré. Te tomo la palabra.
¿Se ganaba bien la vida con ello?Y su respuesta será suficiente.
No, no voy a preguntar. Te tomo la palabra.
¿Hiciste buen dinero con ello?
Es un tamaño relativo, y depende de con qué se compare.
discusión fuera de tema
Una comparación a partir de las propias necesidades.
Lo borraré pronto.
Acogedor.
Por ejemplo, esta es la situación en la víspera.
Una pequeña zona de acumulación. Esperando una salida de la misma
y en el punto de compra.
Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos.
Hola a todos y feliz año nuevo a vosotros amigos.
Me gustaría plantear el tema de la zona de acumulación o la zona de consolidación (como se quiera llamar).
En general, si hay alguna regularidad, si después de salir de esta zona de acumulación, el precio continúa su movimiento.
En general, este es uno de los muchos sistemas de comercio que quería discutir. Me gustaría mostrarles una captura de pantalla que he utilizado en mis operaciones.
La supuesta discusión sobre los pares de dólar euro, dólar libra, dólar canadiense. Puede presentar sus variantes.
Como puede ver, hay ciertas zonas (pequeñas) y hay una reacción en ellas.
Me gustaría recopilar estadísticas con su ayuda. Espero que me puedan ayudar)))
El patrón está ahí. Pero de qué manera funcionará, no hay ningún patrón. La media es de 50/50. Estás cavando en el lugar equivocado.
Hay un patrón. Pero no hay un patrón para saber cómo va a funcionar. La media es de 50/50. Estás cavando en el lugar equivocado.
Eso es lo que quiero averiguar.
Aquí hay una situación casi similar en la libra.
Hay una zona determinada y una salida con una reprueba.
Vuelve a tus sentidos, qué zona, qué retests... hay un overnight (qué hay de overnight - en la captura de pantalla hay un interanual) plano y una apertura de mercado. ESO ES TODO. Por la noche casi no hay actividad, durante el día aumenta bruscamente en órdenes de magnitud. Con el crecimiento explosivo de las amplitudes se produce la aparición de "pruebas/retos".
Con tu ayuda, casi todos los días están marcados con zonas/repeticiones/reventas de esta manera :-)
Esa es tu opinión. Yo sigo con la mía.
Veremos en general.