¡¡¡1200 suscriptores!!!

En mayo nos alegramos, en junio nos arrancamos los pelos (no guardé la foto de la ciruela)
100 abonados se alegran en agosto desde el control, se rasgan las vestiduras en septiembre
Todo esto es un autor, ahora está listo para hacer feliz a muchos de nuevo.
¿Cuál es el problema? El proveedor genera un 100-200% cada mes, y si se retira la pasta ganada cada mes, en el momento de la contratación el suscriptor se quedará con un +300% al mínimo de la depo.
¿El objetivo es ganar dinero o hacer buenos gráficos?
Si :D
Sí, extrañas pretensiones.
En mi opinión, no hay reclamaciones. El archivero simplemente sacó la historia del hombre de los archivos...
No me tomé la molestia de encontrar la señal en sí, parece que la cuenta es monitoreada cuando estos pocos meses de ganancia se han terminado y no hay manera de retirar ganancias en el pasado o suscribirse a la señal en el pasado, así que sí - "si" ))
Tal vez. Pero los árabes lo tienen justo. Y son claros en su trabajo. Además, tienes razón: si eres inteligente, puedes ganar dinero.
Lo que pasa es que el proveedor conecta la señal a la monitorización y negocia en privado, y hace público más cerca el hundimiento esperado y lógico, y el abonado no podrá ganar (lo más probable). Lo que le impide supervisar públicamente inicialmente supongo (probablemente el Prov simplemente no tiene idea de que la cuenta va a despegar ...).
P.D.: Me precipité en mis conclusiones iniciales sobre el ISP, lo siento
Z.I.Y.: Pero todavía vale la pena tomar el enfoque sensato, no hay cambio allí
Especulación y especulación.
Me baso en lo que es de dominio público.
y el público tiene una cuenta bloqueada con un historial registrado, pero sólo se hizo público anteayer, hechos y nada más
¿Y qué significa que ayer?
escribió arriba, pero puede haber muchas opiniones al respecto
Antes de la supervisión siempre funciona con beneficios, después de la supervisión no puede hacerlo. No funciona así. Es un esquema de engaño, deshonesto. Ya hemos escrito sobre ello muchas veces.
Vasiliy Pushkaryov, 2019.09.14 20:56
Es muy sencillo. Si tu conciencia te permite engañar a otros para obtener un beneficio a corto plazo. Por ejemplo, el hombre cuya captura de pantalla aparece arriba, llamémosle camarada Kozmin, tiene claramente un acuerdo con un corredor. Porque cuando voy a la web de este broker veo que tiene cuentas reales al menos a partir de 200 dólares. Pero en Kozmin el comercio comienza con un saldo de 5 dólares o más. Eso es raro.
También algunas personas escribieron que el corredor de este servidor con cuentas de centavos se define aquí como cuenta habitual de dólares.
Entonces, tomemos 48 cuentas y depositémoslas por 5 céntimos cada una. Aquí aparecerán como 5 dólares. A continuación, fijamos 24 cuentas para vender y 24 para comprar. Naturalmente, 24 cuentas sobrevivirán. En el segundo mes depositarlos por 1 dólar y poner 12 en venta y 12 para comprar. En el segundo mes puedes repetir este procedimiento varias veces. Al tercer mes nos quedan 3-4 cuentas y tenemos que depositarlas por unos 100 dólares. Cuando el capital de una de las cuentas alcance el 250%, debemos supervisar la cuenta. Esto se debe a que la actividad de la cuenta se añadirá a la calificación después de que la conectemos al servicio. Luego, tras incorporarse al seguimiento, cerramos las operaciones en varias horas antes de que el precio retroceda. Así, nuestro saldo es superior a 10 mil, tenemos un 300% mensual y ya estamos cotizando en el rating - todo es muy sólido a primera vista. Ahora estamos esperando a los ciudadanos crédulos y no analíticos. Se puede ver todo en las dos primeras páginas del historial de operaciones, las otras siete páginas son imitaciones de operaciones para mostrar que la cuenta está activa.Este esquema es utilizado por muchas personas aquí. Llevamos años escribiendo sobre ello, pero por alguna razón la administración sólo toma medidas de forma puntual. Aunque simplemente no tener en cuenta el historial de operaciones antes de la supervisión o ponerlo en una pestaña separada y no añadirlo al incremento global, probablemente, resolvería este problema de forma drástica. Por supuesto, no veo todo el panorama del servicio y puedo estar malinterpretando algo.