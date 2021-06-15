¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 199
Antes de la monitorización siempre funciona con beneficios, después de la monitorización no puede hacerlo. No funciona así. Es un esquema de engaño, deshonesto. Se ha escrito sobre ello más de una vez.
Pero ahora el servicio de Señales, ha comenzado a retocar la historia en gris más a menudo antes de la supervisión y excluirla del incremento total. Veo que mucha gente tiene un cartel como este:
Esperemos que también le ocurra a este compañero.
Desde su lado (MQ) sería lógico excluir del público en absoluto todo lo que, por la razón que sea, fuera monitoreado en modo de señal personal. Pues ese reportaje, retocado en color gris, no fue supervisado públicamente y no hay ninguna razón para mostrarlo públicamente. Tal vez lleguen a esto antes o después.
Todo en el modo de señal personal es la verdadera historia... No debería haber ninguna pregunta al respecto...
Salvo que luego algunos publican uno de los indicios personales que sobreviven con una historia que no debe ser cuestionada, y entonces los dejan y surgen preguntas sobre la historia real.S.I.: En las cuentas PAMM hace tiempo que se han eliminado todas estas trampas y se han tomado medidas, hay un archivo trivial de cuentas PAMM y si alguien decidiera empezar a tomar desbordamiento, será rápidamente clavado, si hizo una PAMM no pública, entonces no puede hacerla pública, etc., los mecanismos para contrarrestar a los tramposos son generalmente simples y bien conocidos.
El corredor en A tiene un archivo de las cuentas pamm. El abonado puede evaluar previamente el historial comercial del proveedor. Se debe prohibir que las metacitas borren las cuentas del historial. Aunque si el proveedor es un grupo de personas, entonces pueden registrar cada nueva cuenta a una persona diferente.
Una de las cuentas tiene 270 cuentas pamm volcadas en su archivo y sigue teniendo la casa llena de inversores)
Es una buena medida, pero parcial.
Hay que aguantar, la gente se arriesga de buen grado. Probablemente esperando obtener un beneficio antes de que se hunda.
La cima ha perdido sus abonados y se está fusionando lentamente con todas las demás. El primer puesto está quedando vacante. A la espera de que llegue la parte superior. El actual estaba promediando abeto, el anterior era hámster, incluso antes de él fxglow con el comercio de los niveles. Este es el final de mi memoria, no recuerdo quién era el anterior.
Buena memoria tienes)))) Ni siquiera recuerdo el último)))