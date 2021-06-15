¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 193
No, no lo es. Al fin y al cabo, no hay una línea de beneficios en las operaciones.
No comercio con este corredor.
Pero no importa.
Su agente de bolsa sólo llamó a las operaciones antiguas "Ganancia" y eso es todo.
Mi broker no los llama "Profit", simplemente los borra.
A eso me refería, a lo elemental, no a la conspiración
woah)))
¿cuál debe ser el tamaño medio de las operaciones de un proveedor para que una señal se copie normalmente?
si el tamaño medio de las operaciones es inferior a 10 pips, ¿es eso malo?
¿y qué significan estos deslices?
¿está en pips por cuatro dígitos?
¿0,1 es el 0,1 de un punto de cuatro cifras?
No vale la pena copiar la señal de un scalper. Es más fácil poner un robot en la cuenta de una vez.
Las señales a partir de 50 (mejor 65) pips están tirando, con valores mínimos de "rayas". La señal se puede ejecutar a través de myfxbook, que mostrará la señal.
Estas barras deben ser verdes y debe haber 0,00 al principio (idealmente). Y para cada instrumento. Haga clic en "broker" y aparecerá una lista de "instrumentos" con valores.
La regla general es: cuanto más pequeños sean los valores, mejor. - Cuanto más exactamente se "copie" (el resultado).
P.D. ¿Qué significan los números? Cuenta la "comisión extra" en tus operaciones...
no. ¿estos puntos son de cuatro o cinco dígitos?
¿0,1 es qué? Cuatro dígitos, supongo.
Estas barras deben ser verdes y debe haber 0,00 al principio (idealmente). Y para cada instrumento. Haga clic en "broker" y aparecerá una lista de "instrumentos" con los valores correspondientes.
La regla general es: cuanto más pequeños sean los valores, mejor. - Cuanto más exactamente se "copie" (el resultado).
P.D. ¿Qué significan los números? Cuenta la "comisión extra" en tus operaciones...
¿y cómo se generan estos números, en la ficha de deslizamiento?
mirando a los corredores de los abonados de esta señal, y mirando qué deslizamiento tienen los abonados?
Usted puede ejecutar una señal adicional a través de myfxbook, se puede ver allí.
¿Qué quiere decir? ¿"Pasar por myfxbook"?
Si el autor no tiene la señal monitorizada allí - pida que se suba la señal allí.
Usted puede ejecutar una señal adicional a través de myfxbook, se puede ver allí.
"El precio" es una pregunta cerrada para mí. Para mí, es más importante fijarse en el resultado final, teniendo en cuenta todos los "matices".
Si quieres exactamente el resultado, es mejor actuar así#1924 y tenerlo en cuenta:#182
P.D. Si el "precio", no depende de mí ;)