CÓMO. Cómo demonios se encuentran un par de cientos de suscriptores...... no lo entiendo...
Estos son los bots habituales.
Es decir, una persona hace un montón de cuentas aquí, las deposita en sus cuentas y se suscribe a su propia señal.
El hombre sabe que está perdiendo ~ 30% de su dinero.
Pero espera atraer a la gente a su señal para recuperar el dinero.
Como vemos, el ojo que todo lo ve de MQL no hace concesiones a estos sinvergüenzas.
La administración es estupenda, qué más puedo decir.
Por supuesto que yo no, no me pagarían tanto, tengo que pagar mucho más.
¿Sigue trabajando Bashkovetz?
Terminado esta semana.
Ya era hora de cerrar ésta, ya que retiró su dinero de los abonados. Estamos esperando otra hermosa señal de Bashkovtsevs con al menos 3 años de historia comercial perfecta :-))) Preparen sus depósitos :-))
Otro beneficio
El estilo de negociación ha cambiado, el historial previo a la supervisión se excluye del cálculo de las estadísticas.
Estos son los tipos de cosas que han aparecido con algunas de las señales.