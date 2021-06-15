¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 192
Sí, la gente ni siquiera sabe leer
aquí.
esta es la primera operación de la señal.
Lo sé. He dado mi ejemplo personal.
Son servicios similares. Se ha cargado un historial.
Y si hay un fallo durante la carga (como si hubiera una cantidad de beneficio, pero no está claro de dónde viene), entonces se refleja como un símbolo Beneficio.
¿en mt se puede rellenar el historial? ¿cómo? sería genial poder
Aquí.
esta es la primera operación de la señal.
Creo que en este caso está claro.
Tenemos una cuenta de centavos frente a nosotros.
El corredor no guarda el historial durante más de tres meses, pero la cantidad de beneficios está ahí.
Es muy sencillo.
¿se puede verter la historia en el mt? ¿cómo? sería genial poder
el servicio está subiendo a su servidor, no el comerciante)
La captura de pantalla de mt4 está ahí. el servicio no puede subir nada a mt, en absoluto.
La captura de pantalla de mt4 está ahí. El servicio de mt4 no puede llenar nada en absoluto.
Paso a paso:
En mt4 el historial de precios se puso a cero, entonces el comerciante monitoreó la señal en el servicio.
El servicio rellena el historial de mt4. Tengo beneficios, pero no historia.
Eso es todo.
No veo una captura de pantalla de mt4. Veo una captura de pantalla del servicio de señales.
Aquí está la captura de pantalla original
No veo una captura de pantalla de mt4. Veo una captura de pantalla del servicio de señales.
Lo he visto. El de abajo.
Sí, bueno, eso es normal para un centco. Es algo habitual.
aquí está la captura de pantalla original.
Sí, lo tengo, lo vi.
Centauro. Los números coinciden. Algunas de las historias de los oficios simplemente no están ahí.
Es así en mis propios centavos.
Sí, lo tengo, lo vi.
Centauro. Los números coinciden. Algunos de los historiales de las transacciones simplemente no están ahí.
Así es con mis centavos.
No, no lo es. No hay línea de beneficios en las operaciones.
No opero con este corredor.
Pero no importa.
Mi corredor sólo llama a las operaciones antiguas "Ganancia" y eso es todo.
Mi broker no los llama Profit de ninguna manera, simplemente los borra.