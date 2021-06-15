¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 192

Vladimir Baskakov:
Sí, la gente ni siquiera sabe leer

aquí.

Boris Gulikov:

Lo sé. He dado mi ejemplo personal.

Son servicios similares. Se ha cargado un historial.

Y si hay un fallo durante la carga (como si hubiera una cantidad de beneficio, pero no está claro de dónde viene), entonces se refleja como un símbolo Beneficio.

¿en mt se puede rellenar el historial? ¿cómo? sería genial poder

 
multiplicator:

Aquí.

Creo que en este caso está claro.

Tenemos una cuenta de centavos frente a nosotros.

El corredor no guarda el historial durante más de tres meses, pero la cantidad de beneficios está ahí.

Es muy sencillo.

 
Pokers:

¿se puede verter la historia en el mt? ¿cómo? sería genial poder

el servicio se sube a su servidor, no al comerciante )
 
Boris Gulikov:
Pokers:

La captura de pantalla de mt4 está ahí. El servicio de mt4 no puede llenar nada en absoluto.

No veo una captura de pantalla de mt4. Veo una captura de pantalla del servicio de señales.


Paso a paso:

En mt4 el historial de precios se puso a cero, entonces el comerciante monitoreó la señal en el servicio.

El servicio rellena el historial de mt4. Tengo beneficios, pero no historia.

Eso es todo.

 
Boris Gulikov:
Aquí está la captura de pantalla original

Archivos adjuntos:
history_wrong.png  254 kb
 
Boris Gulikov:
Lo he visto. El de abajo.

Sí, bueno, eso es normal para un centco. Es algo habitual.

 
Pokers:

Sí, lo tengo, lo vi.

Centauro. Los números coinciden. Algunas de las historias de los oficios simplemente no están ahí.

Es así en mis propios centavos.

 
Boris Gulikov:

No, no lo es. No hay línea de beneficios en las operaciones.

No opero con este corredor.

Pero no importa.

Mi corredor sólo llama a las operaciones antiguas "Ganancia" y eso es todo.

Mi broker no los llama Profit de ninguna manera, simplemente los borra.

