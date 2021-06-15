¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 202
Parece que Mashkovets y compañía han resurgido. Muy parecido a sus técnicas - super profesional, décadas de experiencia en los mercados, 3-4 años de estadísticas ganadoras en MT4, y aquí el mes pasado acaba de escuchar y registrarse en el foro. La única diferencia es que en el último año no se trata de un beneficio del 10 o más por ciento, sino de un 10%. De esta manera puede durar más tiempo ganando un 2-5% en la parrilla y promediando y no estar obligado a nuevos suscriptores con grandes porcentajes.
Envíame un mensaje, por favor. Interesante de ver :)
Lo envié a
¿Puedo tener uno?
La felicidad no duró mucho. Las hermosas estadísticas estaban enterradas en un bloque de ceniza. )
"El estilo de negociación ha cambiado, el historial previo a la supervisión se excluye del cálculo de las estadísticas"
A juzgar por este mensaje, parece ser una intervención manual de los administradores, aparentemente pidiendo más confirmación. Otros sólo vieron la historia excluida del cálculo, pero pudieron suscribirla.
Sí, la gente está celosa.
Así es... no es un dólar por 50 puestos...
Sí, la gente está celosa.
Cada uno tiene una "regla" diferente. La envidia es el deseo de tener el mismo éxito que otra persona. Yo, por ejemplo, no envidio el éxito conseguido con trampas, estafas u otras formas de engañar a la gente. No envidio que me echen de las clasificaciones o que me bloqueen los servicios. Pero hay un sentido de la justicia. Probablemente como la mayoría de la gente normal.
Hay un montón de señales honestas con decenas de suscriptores que han estado mostrando una gran historia durante muchos meses. Bien hecho, chicos. Nadie en este hilo está "celoso" de ellos. Si me gusta el comercio de alguien, observo y analizo su historial. A veces da lugar a interesantes reflexiones.
Pero cuando de la nada, bajo diferentes apodos, aparecen "profesionales" con largos historiales comerciales de buen ver. En unos meses se fusionan, habiendo engañado antes a cientos de abonados, se pliegan y vuelven a empezar. ¿Crees que debemos pasar de largo y no sentirnos celosos?Permítanme decirlo de esta manera. ¿Hubo algún profesional en este hilo que fue "envidiado" injustamente, y él, el gurú, sigue asombrándonos a todos a pesar de los envidiosos con su increíble destreza en el trading?
