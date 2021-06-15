¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 194
"El precio" es una pregunta cerrada para mí. Para mí, es más importante fijarse en el resultado final, teniendo en cuenta todos los "matices".
Si quieres exactamente el resultado, es mejor actuar así#1924 y tenerlo en cuenta:#182
P.D. Si en el "precio", no depende de mí ;)
¿Qué quiere decir?
¿cuál debe ser el tamaño medio de las operaciones del proveedor para que la señal se copie normalmente?
si el tamaño medio de las operaciones es inferior a 10 pips, eso ya es malo?
Ahí puedes ver el "tamaño medio de las operaciones".
Por lo general, si el gestor se establece para "suscripciones" y para atraer a los inversores - que ya tiene el seguimiento en todos los servicios - es decir, su solicitud de una carga a myfxbook debe "entrar" fácilmente y sin duda.
En la propia señal, hay que hacer preguntas al autor/gestor. Debe hacer recomendaciones para la copia. Es su "trabajo" y su $$$ ... ;)
Qué es el precio
Si eres el propietario del producto/servicio, tú mismo fijas el precio. Lo que está incluido en el precio y por qué es una pregunta para usted ;)
En el caso de las señales, concretamente, hay que preguntar a los propietarios del servicio qué está "incluido en el precio" ;)
La pregunta no se refería a los precios.
sino cómo las"señales de servicio " determinan el deslizamiento.
la pregunta no era sobre los precios.
pero ¿cómo mide el servicio de señales el deslizamiento
Eso es parte de la cuestión del "precio"... ;)
Vea: Si tiene a mano nuestro filtro(#182) y además, ya tiene una idea de cómo seleccionar las "rayas",los resultados serán buenos.
De todos modos, no tiene sentido involucrarse con los revendedores. Hamster lo ilustró bien
Estoy de acuerdo. El deslizamiento tiene demasiado impacto. Un desperdicio de dinero.
No fue un gran movimiento, pero los máximos comenzaron a caer.
Más del 2000% en noviembre
El grial ha sido encontrado.
En una de las mejores señales, los maestros de welltrade no se molestan en operar el símbolo de "beneficio".
Sugiero cambiar el nombre de las señales de servicio por el de "Servicio YUMOR".
Haga un administrador allí Petrosian)))).
Por cierto, solía tener una historia como esta.
Y ahora es así.
Al parecer, la historia estaba envuelta en las acciones de penique. Y tras la bajada del 40%, los comentarios empezaron a ser de indignación, diciendo que era un fake, que era una estafa y que se habían apuntado a otra cosa totalmente distinta. Dijeron que era una estafa en general.
Oh, hombre...
El año del cerdo ha hecho acto de presencia...
El año del cerdo ha dejado su huella...
robot o manipulador ... -
en cualquier momento todo se puede ir al garete... perdiendo el 80 o el 100% del saldo de la cuenta... divertido ...