Nikolai Konstantinov:

¿Qué es entonces una red "normal"?

Del tipo que no se puede coger nada con
 
Yevhenii Levchenko:
¡Nichosi! ¡Hay una buena señal en mt5! Va bien... Probablemente nunca he tenido tantos suscriptores en señales mt5 antes :)

Una vista común. A menudo pasa. Supervisa, promedia.


 
Vladimir Tkach:

El eurodólar sigue siendo un piso de un año de duración. Una fiebre del oro para los intermediarios

 
Ivan Butko:

Sí, los bots normales están ahora bombeando con una reducción del 4-5%. Me refiero a los que llevan desde 2008 )

 
Ivan Butko:

Y tiene seis pares de movimientos ahí... y el euro no está en la primera ni en la segunda)
 
Yevhenii Levchenko:
El hombre está creciendo. Ya ha vencido a MT4

Buena publicidad para MT5 xD))
 

Parece que Mashkovets y compañía han resurgido. Muy parecido a sus técnicas - super profesional, décadas de experiencia en los mercados, 3-4 años de estadísticas ganadoras en MT4, y aquí el mes pasado acaba de escuchar y registrarse en el foro. La única diferencia es que en el último año no se trata de un beneficio del 10 o más por ciento, sino de un 10%. De esta manera puede durar más tiempo ganando un 2-5% en la parrilla y promediando y no estar obligado a nuevos suscriptores con grandes porcentajes.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Y la historia siempre comienza a principios de año.

no es una palabrería))))

 
Vamos a ver cómo cambia el comercio después de la publicación.
 

La felicidad no duró mucho. La hermosa estatua estaba enterrada en un bloque de ceniza. )

"El estilo de negociación ha cambiado, el historial previo a la supervisión se excluye del cálculo de las estadísticas"

