¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 201
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Qué es entonces una red "normal"?
¡Nichosi! ¡Hay una buena señal en mt5! Va bien... Probablemente nunca he tenido tantos suscriptores en señales mt5 antes :)
Una vista común. A menudo pasa. Supervisa, promedia.
Una vista común. A menudo pasa. Supervisa, promedia.
El eurodólar sigue siendo un piso de un año de duración. Una fiebre del oro para los intermediarios
El eurodólar sigue siendo un piso de un año de duración. Una fiebre del oro para los intermediarios
Sí, los bots normales están ahora bombeando con una reducción del 4-5%. Me refiero a los que llevan desde 2008 )
El eurodólar sigue siendo un piso de un año de duración. Una fiebre del oro para los intermediarios
Y tiene seis pares de movimientos allí... y el euro no está en la primera ni en la segunda)
El hombre está creciendo. Ya ha vencido a MT4Buena publicidad para MT5 xD))
Parece que Mashkovets y compañía han resurgido. Muy parecido a sus técnicas - super profesional, décadas de experiencia en los mercados, 3-4 años de estadísticas ganadoras en MT4, y aquí el mes pasado acaba de escuchar y registrarse en el foro. La única diferencia es que en el último año no se trata de un beneficio del 10 o más por ciento, sino de un 10%. De esta manera puede durar más tiempo ganando un 2-5% en la parrilla y promediando y no estar obligado a nuevos suscriptores con grandes porcentajes.
Parece que Mashkovets y compañía han resurgido. Muy parecido a sus técnicas - super profesional, décadas de experiencia en los mercados, 3-4 años de estadísticas ganadoras en MT4, y aquí el mes pasado acaba de escuchar y registrarse en el foro. La única diferencia es que en el último año no se trata de un beneficio del 10% o más, sino de un 10%. De esta manera puede durar más tiempo ganando un 2-5% en la parrilla y promediando y no estar obligado a nuevos suscriptores con grandes porcentajes.
Y la historia siempre comienza a principios de año.
no es una palabrería))))
La felicidad no duró mucho. La hermosa estatua estaba enterrada en un bloque de ceniza. )
"El estilo de negociación ha cambiado, el historial previo a la supervisión se excluye del cálculo de las estadísticas"