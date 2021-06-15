¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 191

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Boris Gulikov:

Busca algo así en tu señal en la sección de ESTADÍSTICAS, y luego escribe tonterías))

Te dije en ruso lo que es.

Bueno, han añadido una línea por comodidad, está bien.
 
Vladimir Baskakov:
Bueno, han añadido una línea por comodidad, es normal.

Para que quede más claro, aquí hay una captura de pantalla de mi cuenta en las estadísticas de la mosca.

Hubo un fallo y se me añadió manualmente una operación con el símbolo PROFIT por alguna razón

Pues bien, en las señales no existe esa cadena.

 
Boris Gulikov:

Encontrarás algo así en tu señal en la sección de ESTADÍSTICAS, y luego escribes tonterías))

Te dije en ruso lo que es.

Para que quede más claro, aquí hay una captura de pantalla de mi cuenta en las estadísticas de la mosca.

Hubo un fallo y añadí manualmente una operación con el símbolo PROFIT por alguna razón.


¿Por qué escribes esto? Sólo los pozos negros hacen eso. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Un corredor nunca añadirá una transacción a !!!!!!!!!!! Si hay una disputa, añaden un saldo especificando un depósito

[Eliminado]  
Boris Gulikov:

Para que quede más claro, aquí hay una captura de pantalla de mi cuenta en las estadísticas de la mosca.

Hubo un fallo y añadí manualmente una operación con el símbolo PROFIT por alguna razón.

Pues bien, no existe esa línea en las señales.

Tal vez sea un intercambio.
 
Vladimir Baskakov:
Tal vez sea un intercambio.

Sí, bono de bienvenida

 
Pokers:

¿Por qué escribes eso? Sólo los pozos negros hacen eso. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Un corredor nunca elaborará un acuerdo!!!!!!!!!!!

El corredor no lo hizo.

El tipo de soporte de matamoscas lo hizo.

¡Y en este caso ya ha escrito dónde comercia el comerciante! )))

 
Vladimir Baskakov:
Hay seis personajes ala. Su suma, menos las no rentables.

Pues bien, coge una calculadora y suma esos seis símbolos.

Las pérdidas se contabilizan.

Y ya te dije que es el primer oficio.

Te envié por correo electrónico el enlace a las estadísticas.

 
Boris Gulikov:

Y el corredor no lo terminó.

El tipo del soporte del matamoscas lo dibujó.

Pero en este caso, en el que el comerciante comercia, ¡ya lo has escrito tú! )))

En la primera captura de pantalla de la que partió todo, hay una captura de pantalla de mt4.

[Eliminado]  
Sí, la gente ni siquiera sabe leer
 
Pokers:

En la primera captura de pantalla de la que salió, hay una captura de pantalla de mt4 .

Lo sé. He dado mi ejemplo personal.

Son servicios similares. El historial ha sido cargado.

Y si hay un fallo al rellenar (como que hay una cantidad de beneficio, pero no está claro de dónde salió), entonces se refleja como un símbolo Beneficio.

1...184185186187188189190191192193194195196197198...230
Nuevo comentario