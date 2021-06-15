¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 191
Busca algo así en tu señal en la sección de ESTADÍSTICAS, y luego escribe tonterías))
Te dije en ruso lo que es.
Bueno, han añadido una línea por comodidad, es normal.
Para que quede más claro, aquí hay una captura de pantalla de mi cuenta en las estadísticas de la mosca.
Hubo un fallo y se me añadió manualmente una operación con el símbolo PROFIT por alguna razón
Pues bien, en las señales no existe esa cadena.
¿Por qué escribes esto? Sólo los pozos negros hacen eso. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Un corredor nunca añadirá una transacción a !!!!!!!!!!! Si hay una disputa, añaden un saldo especificando un depósito
Pues bien, no existe esa línea en las señales.
Tal vez sea un intercambio.
Sí, bono de bienvenida
El corredor no lo hizo.
El tipo de soporte de matamoscas lo hizo.
¡Y en este caso ya ha escrito dónde comercia el comerciante! )))
Hay seis personajes ala. Su suma, menos las no rentables.
Pues bien, coge una calculadora y suma esos seis símbolos.
Las pérdidas se contabilizan.
Y ya te dije que es el primer oficio.
Te envié por correo electrónico el enlace a las estadísticas.
En la primera captura de pantalla de la que partió todo, hay una captura de pantalla de mt4.
Lo sé. He dado mi ejemplo personal.
Son servicios similares. El historial ha sido cargado.
Y si hay un fallo al rellenar (como que hay una cantidad de beneficio, pero no está claro de dónde salió), entonces se refleja como un símbolo Beneficio.