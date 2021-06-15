¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 205

Sergey Zaitsev:
He mirado, nadie tiene 1200 suscriptores... en MT4 una señal sólo tiene 354 suscriptores, todas las demás tienen menos. ¿Quién puede decirme cómo encontrar abonados o qué principio se utiliza para añadirlos? Llevo 8 meses comerciando y me gustaría que viniera uno.
En el momento de la creación del tema era de 1200. Luego llegué a 3.000 después de unos meses. Luego, la señal se fue secando poco a poco.

Todo está en tus manos.
 
¡Qué lío está armando Sugar! Los suscriptores crecen a pasos agigantados. ¡Vuelan como moscas en la miel!

Bueno, me alegro por ti :)
 
Señales extrañas...

Vaya a Señales -> mt4 -> en "Buscar por nombre, autor, broker" introduzca "IceF" (nombre incompleto, pero es suficiente) -> haga clic en buscar.

Te dará un determinado grupo de señales. Busque señales con ganancias sólidas (a grandes rasgos, por encima del 100%).
 
En MT5, un singapurense hace la mejor publicidad de la plataforma
 
Ivan Butko:
En MT5, el singapurense hace la mejor publicidad de la plataforma

Tengo entendido que el dólar de Singapur es la moneda de la cuenta:


¿Singapurense?


¿y cómo puedo encontrar a este sahariano ?

 
Roman Shiredchenko:

Tengo entendido que el dólar de Singapur es la moneda de la cuenta:



¿y cómo se encuentra este sahara ?

Simple. En el quinto señala el primer lugar en términos de abonados.

 
Roman Shiredchenko:

Tengo entendido que el dólar de Singapur es la moneda de la cuenta:

¡Sí!

Roman Shiredchenko:

¿cómo se encuentra este "Sahar "?

Sahar es uno de los mejores suscriptores de señales mt4. "Sahar" es un nombre de Oriente Medio... o es un nombre... No sé mucho sobre esto...

De vez en cuando se abre paso hasta la cima.

 
Por cierto, un corredor de centavos hizo su camino a la cima de las señales mt4 por los suscriptores. El broker es FXO. Real2. Hay un punto en los nombres de los instrumentos. En uno de los comentarios se señaló que el proveedor de señales está disparando sobre sus 100 dólares, cuando los suscriptores están arriesgando miles.
Ivan Butko:

¿Por qué han dejado a Yakovlev?
Vladimir Tkach:
Por cierto, un centvik hizo su camino a la cima en las señales mt4 por los suscriptores. El corredor es FXO... Real2. Hay un punto en los nombres de los instrumentos. En uno de los comentarios se señaló que el proveedor de señales está disparando sobre sus 100 dólares, cuando los suscriptores están arriesgando miles.

Es como si alguien les obligara a través de golpes regulares a tomar riesgos... los hipócritas son raros.

