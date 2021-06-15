¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 205
He mirado, nadie tiene 1200 suscriptores... en MT4 una señal sólo tiene 354 suscriptores, todas las demás tienen menos. ¿Quién puede decirme cómo encontrar abonados o qué principio se utiliza para añadirlos? Llevo 8 meses comerciando y me gustaría que viniera uno.
Bueno, me alegro por ti :)
Vaya a Señales -> mt4 -> en "Buscar por nombre, autor, broker" introduzca "IceF" (nombre incompleto, pero es suficiente) -> haga clic en buscar.
Te dará un determinado grupo de señales. Busque señales con ganancias sólidas (a grandes rasgos, por encima del 100%).
En MT5, el singapurense hace la mejor publicidad de la plataforma
Tengo entendido que el dólar de Singapur es la moneda de la cuenta:
¿y cómo puedo encontrar a este sahariano ?
Simple. En el quinto señala el primer lugar en términos de abonados.
¡Sí!
¿cómo se encuentra este "Sahar "?
Sahar es uno de los mejores suscriptores de señales mt4. "Sahar" es un nombre de Oriente Medio... o es un nombre... No sé mucho sobre esto...
De vez en cuando se abre paso hasta la cima.
Por cierto, un centvik hizo su camino a la cima en las señales mt4 por los suscriptores. El corredor es FXO... Real2. Hay un punto en los nombres de los instrumentos. En uno de los comentarios se señaló que el proveedor de señales está disparando sobre sus 100 dólares, cuando los suscriptores están arriesgando miles.
Es como si alguien les obligara a través de golpes regulares a tomar riesgos... los hipócritas son raros.