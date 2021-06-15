¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 197

Boris Gulikov:

¿Qué le pasa? Las típicas cuentas de centavos para un típico estafador.

estaba subiendo a un hilo hace mucho tiempo, justo cuando estaba filtrando suscriptores.

 
Fast235:

Estuve trasteando en un hilo justo cuando estaba filtrando suscriptores.

Hay un montón de escoria por aquí.
 
Boris Gulikov:
Hay un montón de basura por ahí.

los puestos se han limpiado.

Ahí está, probablemente de vacaciones) 211%

Estoy seguro de que también está firmando para sí mismo - 99,9% no hay otra manera de explicarlo

Bueno, tiene todas sus cuentas recortadas, había miles de %, pero el 211% es un poco mucho en la pantalla

 
Fast235:

Miles de por ciento que puedes hacer... Y no hay nada sobrenatural en lo que tienes en tu pantalla... Todo depende del depósito inicial y de la propia operación... A mí me gusta operar de forma agresiva y lo normal es un alto % por día o por mes. Hice 11000% en un día... Pero el propio hecho de operar de forma agresiva sugiere que la cuenta no durará mucho si no se modera la carga... Y el alto % sólo proviene de una enorme carga en el depósito... Aquí el riesgo lo asume el titular de la cuenta sabiendo que o se va o se va...
 
Después de que los conservadores ganaran las elecciones había una buena posibilidad de que la libra se fortaleciera, si los británicos logran ponerse de acuerdo sobre el Brexit pronto es probable que provoque un mayor crecimiento y fortalecimiento de la libra y ya en las señales se pueden ver varios máximos que ya han llegado al borde y que en cualquier momento pueden desmoronarse, observando la "Ola Negra" donde se han acumulado 2,5 millones de capital, hay muchas posibilidades de que estalle si la libra no se da la vuelta
 
Vasiliy Pushkaryov:

Terminado esta semana


Acabo de darme cuenta... desastre para el pueblo otra vez
 
Yevhenii Levchenko:
Acabo de darme cuenta... desastre para el pueblo otra vez

Tough

 
Vasiliy Pushkaryov:

Terminado esta semana


¡Qué pesadilla!
 
¿Cuántas cuentas tienen estos árabes? Los chicos dominan las señales... :)
 
Vladimir Baskakov:
Lo están haciendo bien, ¿por qué todo el mundo se mete con ellos?
Nadie dice que no lo sean. ¡Eso es genial! Las estadísticas son reales, sin preguntas... :)
