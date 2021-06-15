¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 189
No seas absurdo, solidario.
¡Lo que usted diga, señor!
El grial ha sido encontrado.
En una de las mejores señales, los maestros de welltrade no se molestan en operar el símbolo de "beneficio".
Sugiero que se cambie el nombre del servicio de señales por el de "Servicio de Humor".
(Poner a Petrosian como administrador))
En una de las mejores señales, los maestros de welltrade se lo toman con calma y operan con el símbolo de "beneficio"
Ahhh)))))))
¿Cuál es el problema?
10000000++++++
las cocinas pueden dibujar lo que quieran ))))
mira la herramienta sobre el comercio más rentable))))
los chicos no entendieron cómo dibujar la historia en la tabla.
Simplemente dibujaron a mano los beneficios))))
Qué burla, es una suma
es un símbolo
es un simv
No, la cantidad de beneficios está en miles.
No. ¡Eso es exactamente el SÍMBOLO!
¿Cuál es la primera vez que se encuentra con ella?
Es un error de supervisión.
Un fallo.
O un dato de beneficios dibujado y cargado manualmente en el monitor.
Eso no lo he visto aquí, pero en flywheel está en todos los monitores que vende la red de monos.
No, la cantidad de beneficios está en miles.
¿Has visto alguna vez una terminal?
Las columnas de símbolos son los nombres de los símbolos.