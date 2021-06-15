¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 190

Vladimir Baskakov:
No, la cantidad de beneficios está en miles.

Coge una calculadora y haz las cuentas.

En realidad es la primera transacción.

 
Boris Gulikov:

No. ¡Eso es exactamente el SÍMBOLO!

¿Cuál es la primera vez que se encuentra con ella?

Es un error de supervisión.

Un fallo.

O un dato de beneficios dibujado y cargado manualmente en el monitor.

Eso no lo he visto aquí, pero en el volante está en todos los monitores que se venden en la red del mono.

Es sólo humor)))

multiplicator:

¿has visto alguna vez una terminal?

en la columna de símbolos son los nombres de los símbolos.

Matemáticas, 3er grado, repetición
 
Vladimir Baskakov:
Matemáticas, tercer grado, repite.

la suma de los beneficios allí es de 4577. ¿no sabes contar o qué?

¿y qué demonios tiene que ser la suma de los beneficios si es la primera operación de la declaración? ))))

 
¿Quién tiene un símbolo como éste? Cuál es el nombre de la señal, por favor, envíela por correo.
 
multiplicator:

la suma de los beneficios allí es de 4.577. ¿No sabes contar o qué?

¿y por qué diablos sería la suma de los beneficios si es la primera operación de la declaración? ))))

creo que baskakov está bromeando ))))

multiplicator:

la suma de los beneficios es de 4.577. ¿No sabes contar o qué?

¿y por qué diablos sería la suma de los beneficios si es la primera operación de la declaración? ))))

Hay seis cervezas ahí. Su total, menos las perdidas.
 
Eso es lo que he estado diciendo sobre Sasha...
 
Vladimir Baskakov:
Hay seis personajes ala. Su suma, menos las perdidas.

Encuentre algo así en su señal en la sección de ESTADÍSTICAS, y luego escriba una tontería ))))

Te dije en ruso lo que es.



 
Yury Lemeshev:
Ese es el Sashka del que hablaba antes...

¿Quién es este Sashka?

