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Хотя нет не так. Нету строки Profit всё-таки в сделках.
У этого брокера не торгую.
Но не важно.
Его брокер старые сделки просто обозвал "Профитом" и всё.
Мой никак не обзывает, просто их удаляет.
Про что и речь шла, элементарно, никаких заговоров
во во)))
какой должен быть средний размер сделки у провайдера, чтобы сигнал нормально копировался?
если средний размер сделки меньше 10 пипс, то это уже плохо?
и что означают эти проскальзывания?
это в пунктах по четырехзнаку?
0.1 - это 0.1 четырехзначного пункта?
какой должен быть средний размер сделки у провайдера, чтобы сигнал нормально копировался?
если средний размер сделки меньше 10 пипс, то это уже плохо?
и что означают эти проскальзывания?
это в пунктах по четырехзнаку?
0.1 - это 0.1 четырехзначного пункта?
Скальперский сигнал не стоит копировать. Проще ставить робота на счет сразу.
Сигналы от 50 (лучше 65) пипсов тянут, при минимальных значениях "полосочек". Прогнать через myfxbook можно дополнительно сигнал, там видно.
Эти полосочки должны быть зеленые и там должно стоять 0.00 в начале (в идеале). И по каждому инструменту. Нажмите на "брокера", там выпадет список с "инструментами" со значениями по ним..
Правило такое: чем меньше там значения, тем лучше. - Тем более точно вы "скопируете" (результат).
P.S. Что означают цифры? Считайте "доп. комиссия" на ваши сделки...
Скальперский сигнал не стоит копировать. Проще ставить робота на счет сразу.
Сигналы от 50 (лучше 65) пипсов тянут, при минимальных значениях "полосочек". Прогнать через myfxbook можно дополнительно сигнал, там видно.
Эти полосочки должны быть зеленые и там должно стоять 0.00 в начале (в идеале). И по каждому инструменту. Нажмите на "брокера", там выпадет список с "инструментами" со значениями по ним..
Правило такое: чем меньше там значения, тем лучше. - Тем более точно вы "скопируете" (результат).
P.S. Что означают цифры? Считайте "доп. комиссия" на ваши сделки...
не. это пункты по четырехзнаку или по пятизнаку?
0.1 это что? четырехзнак, я так понял.
Эти полосочки должны быть зеленые и там должно стоять 0.00 в начале (в идеале). И по каждому инструменту. Нажмите на "брокера", там выпадет список с "инструментами" со значениями по ним..
Правило такое: чем меньше там значения, тем лучше. - Тем более точно вы "скопируете" (результат).
P.S. Что означают цифры? Считайте "доп. комиссия" на ваши сделки...
а как формируются эти цифры, во вкладе проскальзывания?
смотрят брокеров подписчиков этого сигнала, и смотрят какие проскальзывания у подписчиков?
Прогнать через myfxbook можно дополнительно сигнал, там видно.
Как это? "Прогнать через myfxbook"?
Как это? "Прогнать через myfxbook"?
Если нет у автора сигнала там мониторинга - попросить загрузить сигнал туда.
Прогнать через myfxbook можно дополнительно сигнал, там видно.
что вы имеете ввиду?
а как формируются эти цифры, во вкладе проскальзывания?
смотрят брокеров подписчиков этого сигнала, и смотрят какие проскальзывания у подписчиков?
"Ценообразование" - вопрос для меня закрытый. Для меня важнее смотреть на конечный результат, с учетом всех "нюансов".
Если хотите именно результат, лучше примерно так действовать #1924 и учитывать это: #182
P.S. Если по "ценообразованию", то это не ко мне ;)