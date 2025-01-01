- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
CompareNoCase
Compara las cadenas sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas
|
int CompareNoCase(
Parámetros
str
[in] Cadena a comparar.
Valor devuelto
Devuelve 0 si las dos cadenas son iguales, -1 si la cadena es menor que la cadena a comparar, y -1 si es mayor que la cadena a comparar.
CompareNoCase
Compara la cadena (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) con una cadena de la instancia de la clase CString.
|
int CompareNoCase(
Parámetros
str
[in] Descriptor del objeto de la clase CString a comparar.
Valor devuelto
Devuelve 0 si las dos cadenas son iguales, -1 si la cadena es menor que la cadena a comparar, y -1 si es mayor que la cadena a comparar.