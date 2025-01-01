CompareNoCase

Compara las cadenas sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas

int CompareNoCase(

const string str

) const;

Parámetros

str

[in] Cadena a comparar.

Valor devuelto

Devuelve 0 si las dos cadenas son iguales, -1 si la cadena es menor que la cadena a comparar, y -1 si es mayor que la cadena a comparar.

CompareNoCase

Compara la cadena (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) con una cadena de la instancia de la clase CString.

int CompareNoCase(

CString* str

) const;

Parámetros

str

[in] Descriptor del objeto de la clase CString a comparar.

Valor devuelto

Devuelve 0 si las dos cadenas son iguales, -1 si la cadena es menor que la cadena a comparar, y -1 si es mayor que la cadena a comparar.