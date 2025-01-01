DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarCadenas de caracteresCStringReplace 

Replace

Reemplaza la subcadena de la cadena por otra nueva.

uint  Replace(
   const string  substring,     // Subcadena a reemplazar
   const string  newstring      // Nueva subcadena
   )

Parámetros

substring

[in]  Subcadena a buscar.

newstring

[in]  Nueva subcadena.

Valor devuelto

Número de subcadenas reemplazadas.