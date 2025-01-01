Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarCadenas de caracteresCStringReplace StrLenCopyFillAssignAppendInsertCompareCompareNoCaseLeftRightMidTrimTrimLeftTrimRightClearToUpperToLowerReverseFindFindRevRemoveReplace Replace Reemplaza la subcadena de la cadena por otra nueva. uint Replace( const string substring, // Subcadena a reemplazar const string newstring // Nueva subcadena ) Parámetros substring [in] Subcadena a buscar. newstring [in] Nueva subcadena. Valor devuelto Número de subcadenas reemplazadas. Remove Objetos gráficos