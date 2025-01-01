DocumentaciónSecciones
Insert

Inserta la cadena en la posición especificada.

uint  Insert(
   uint          pos,     // Posición
   const string  str      // Cadena a insertar
   )

Parámetros

pos

[in]  Posición a insertar.

str

[in]  Cadena a insertar.

Valor devuelto

Longitud de la cadena resultante.

Insert

Inserta la cadena en la posición especificada de la instancia de la clase CString.

uint  Insert(
   uint      pos,     // Posición
   CString*  str      // Descriptor del objeto
   )

Parámetros

pos

[in]  Posición a insertar.

str

[in]  Descriptor del objeto de la clase CString a insertar.

Valor devuelto

Longitud de la cadena resultante.