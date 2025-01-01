- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Insert
Inserta la cadena en la posición especificada.
|
uint Insert(
Parámetros
pos
[in] Posición a insertar.
str
[in] Cadena a insertar.
Valor devuelto
Longitud de la cadena resultante.
Insert
Inserta la cadena en la posición especificada de la instancia de la clase CString.
|
uint Insert(
Parámetros
pos
[in] Posición a insertar.
str
[in] Descriptor del objeto de la clase CString a insertar.
Valor devuelto
Longitud de la cadena resultante.