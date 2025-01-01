- Str
Find
Busca la primera coincidencia de la subcadena.
|
int Find(
Parámetros
start
[in] El índice del carácter de la cadena por donde comenzar la búsqueda, o 0 para empezar desde el principio.
substring
[in] Subcadena a buscar.
Valor devuelto
El índice del primer carácter que coincide con la subcadena solicitada; -1 si la subcadena no se encuentra.