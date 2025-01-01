DocumentaciónSecciones
Busca la primera coincidencia de la subcadena.

int  Find(
   uint          start,         // Posición
   const string  substring      // Subcadena a buscar
   ) const;

Parámetros

start

[in]  El índice del carácter de la cadena por donde comenzar la búsqueda, o 0 para empezar desde el principio.

substring

[in]  Subcadena a buscar.

Valor devuelto

El índice del primer carácter que coincide con la subcadena solicitada; -1 si la subcadena no se encuentra.