Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarCadenas de caracteresCStringFindRev 

FindRev

Busca la última coincidencia de la subcadena.

int  FindRev(
   const string  substring      // Subcadena
   ) const;

Parámetros

substring

[in]  Subcadena a buscar.

Valor devuelto

El índice del último carácter que coincide con la subcadena solicitada; -1 si la subcadena no se encuentra.