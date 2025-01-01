Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarCadenas de caracteresCStringFindRev StrLenCopyFillAssignAppendInsertCompareCompareNoCaseLeftRightMidTrimTrimLeftTrimRightClearToUpperToLowerReverseFindFindRevRemoveReplace FindRev Busca la última coincidencia de la subcadena. int FindRev( const string substring // Subcadena ) const; Parámetros substring [in] Subcadena a buscar. Valor devuelto El índice del último carácter que coincide con la subcadena solicitada; -1 si la subcadena no se encuentra. Find Remove