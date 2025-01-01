Compare

Compara la cadena.

int Compare(

const string str

) const;

Parámetros

str

[in] Cadena a comparar.

Valor devuelto

Devuelve 0 si las dos cadenas son iguales, -1 si la cadena es menor que la cadena a comparar, y -1 si es mayor que la cadena a comparar.

Compare

Compara la cadena con una cadena de la instancia de la clase CString.

int Compare(

CString* str

) const;

Parámetros

str

[in] Descriptor del objeto de la clase CString a comparar.

Valor devuelto

Devuelve 0 si las dos cadenas son iguales, -1 si la cadena es menor que la cadena a comparar, y -1 si es mayor que la cadena a comparar.