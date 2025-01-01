DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarCadenas de caracteresCStringCompare 

Compara la cadena.

int  Compare(
   const string  str      // Cadena a comparar
   ) const;

Parámetros

str

[in]  Cadena a comparar.

Valor devuelto

Devuelve 0 si las dos cadenas son iguales, -1 si la cadena es menor que la cadena a comparar, y -1 si es mayor que la cadena a comparar.

Compare

Compara la cadena con una cadena de la instancia de la clase CString.

int  Compare(
   CString*  str      // Descriptor del objeto
   ) const;

Parámetros

str

[in]  Descriptor del objeto de la clase CString a comparar.

Valor devuelto

Devuelve 0 si las dos cadenas son iguales, -1 si la cadena es menor que la cadena a comparar, y -1 si es mayor que la cadena a comparar.